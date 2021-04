Mini : léger restylage pour la John Cooper Works

Mini apporte la dernière touche à sa gamme Cooper avec le restylage de la version John Cooper Works. La plus puissante des petites anglaises, hors GP, qui adopte la nouvelle face avant déjà vue sur la mise à jour dévoilée plus tôt dans l'année. Les feux à LED ronds sont toujours la marque de fabrique, mais la forme de calandre change : de forme hexagonale, son contour est accentué et plonge jusqu'au bas du bouclier. Contrairement à certaines sportives, ici, les ouvertures dans le pare-choc sont réelles et servent à conduire le flux d'air.

Le 2.0 turbo reconduit

Sous le capot, aucun changement : le quatre cylindres 2.0 turbo de 231 ch et 320 Nm est toujours de service, associé, au choix, à une boîte manuelle à six rapports ou à la boîte automatique Steptronic à huit rapports, qui permet de gagner deux dixièmes au 0 à 100 : 6,1 secondes, contre 6,3 en boîte mécanique.

Le restylage apporte de série l'échappement sport en inox et les freins Brembo quatre pistons avec disques ventilés. De série, la John Cooper Works est posée sur des jantes 17 pouces, mais des modèles 18 pouces sont en option. Mentionnons également la présence de la suspension pilotée (en option), revisitée pour l'occasion.

A l'intérieur, nous trouvons désormais un écran central de 8,8 pouces entouré de piano black, et affichant un nouvel environnement multimédia, avec, notamment, l'apparition des widgets.

Les tarifs ne sont pas encore connus pour le marché français.