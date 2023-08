Mitsubishi dévoile un SUV sans nom

En Europe, la gamme Mitsubishi s'articule principalement via des modèles déjà vus dans l'offre de l'Alliance. La citadine Colt reprend la Clio tandis que l'ASX se base sur le crossover français Captur. Pour ce dernier, cela changera peut-être avec cette mystérieuse auto sobrement baptisée "The New SUV".

Les informations concernant ce nouveau modèle sont très maigres pour l'instant. Mitsibushi dévoile en effet "The New SUV" en Indonésie, une contrée lointaine dont les marchés voisins diffèrent beaucoup de ceux du Vieux Continent. De quoi imaginer que ce véhicule déboulera d'abord en Asie puis ailleurs ou qu'il se réservera définitivement à cette région du monde. Les images montrent des traits dynamiques semblables à ceux de l'étude Mitsubishi XFC Concept intronisée en octobre 2022 lors du Vietnam Motor Show. Le "New SUV" se démarque néanmoins par des jantes plus petites, des rétroviseurs conventionnels, une calandre inédite et des projecteurs LED en Y. Autres détails intéressants : ses dimensions. Sa longueur de 4,4 mètres, sa largeur de 1,81 mètre et sa hauteur de 1,66 mètre placent cette voiture dans la gamme Mitsubishi entre l'ASX et l'Eclipse Cross.

En Indonésie d'abord, ailleurs ensuite ?

Les premiers exemplaires de ce "New SUV" sortiront des chaînes de l'usine de Krama Yudha en Indonésie. Les livraisons commenceront sur place en novembre 2023. Il est néanmoins trop tôt pour affirmer qu'il débarquera par la suite ailleurs sur les nombreux continents commercialement couverts par Mitsubishi. Concernant son nom, les derniers bruits de couloir évoquent l'appellation Xforce. Rendez-vous dans quelques semaines ou mois pour éclaircir ces zones d'ombre.