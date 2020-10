Mitsubishi L200: l'expert - Salon de l'auto Caradisiac

Quelle gueule ce pick-up! C'est peu dire que le restylage du Mitsubishi L200 cru 2020 attire les regards. Cette proue futuriste semble tout droit sortie d'un dessin animé, et suffit à aimanter bien des regards.

Pour autant, que l'on ne s'y trompe pas: le L200 soigne le fond au moins autant que la forme, avec sa transmission intégrale, sa benne permettant le chargement d'objets longs de 1,85 m et offrant une surface de 2,72 m2 (format europalette), à quoi s'ajoute une capacité de traction allant jusqu'à 3 tonnes.

Sous le capot du L200, on trouve un bloc diesel 4 cylindres qui peut s'accoupler à une boîte manuelle ou automatique. Ses 400 Nm de couple lui octroient une souplesse de fonctionnement bienvenue, mais ses 150 ch apparaissent un peu courts sur la route, notamment en charge.

L'engin se décline sous deux formes. La version Club Cab (5,22 m) offre deux strapontins arrière, et permet de faire l'impasse sur la Taxe sur les Véhicules de Société, à quoi s'ajoute une TVA récupérable.

La version double cab, plus confortable car taillée pour 5 passagers, mesure 9 cm de plus (au bénéfice de l'habitabilité)...mais ne bénéficie d'aucune mesure préférentielle en termes de fiscalité. Elle est de plus affligée d'un malus de 20 000 € qui représente quasiment la moitié du prix de la voiture. Bref, on en croisera assez peu sur les routes de France.

Le L200 bénéficie d'aides à la conduite dernier cri, comme par exemple une caméra 360° très appréciable quand on manœuvre dans des espaces réduits, et sa garantie de 5 ans n'est pas le moindre de ses atouts.

