Mitsubishi ose une garantie de 8 ans pour se démarquer de Renault

Comment intéresser les clients chez nous avec des modèles dont la plupart sont des versions rebadgés de véhicules Renault ? Avec une garantie étendue, pardi. Offrant déjà une garantie plus généreuse que celle des véhicules de la marque au losange, Mitsubishi France étend l’application de cette protection : de cinq ans, la durée couverte passera à huit ans. Quant au kilométrage maximal, il atteindra désormais 160 000 km que ce soit pour les modèles thermiques, hybrides ou même bientôt électriques.

Notons au passage que Mitsubishi France propose également aux propriétaires d’un modèle actuel d’étendre la garantie de leur véhicule : « Les propriétaires actuels de véhicules Mitsubishi pourront bénéficier d’une offre dédiée leur permettant de prolonger, s’ils le souhaitent, leur garantie jusqu’aux 8 ans de leur véhicule. Cette offre sera proposée par les concessionnaires lors d’un passage en atelier d’ici la fin de l’année 2024 et au travers d’un pack service qui apportera un service dédié aux clients de la marque au sein de son réseau », est-il précisé.

Il faudra que la fiabilité suive

Sachant que les Mitsubishi Colt et ASX sont des clones techniques des Renault Clio et Captur et que ces modèles ne sont garantis que deux ans chez la marque au losange (avec un kilométrage illimité), il faudra évidemment que la fiabilité suive pour le constructeur japonais (dont le futur modèle électrique clone du Scénic E-Tech attendu pour la fin de l’année en bénéficiera aussi). Certes, avec des périodes de révision « obligatoires » à rythme annuel pour ses modèles, la marque pourra probablement se protéger un peu. Y compris en excluant certaines pièces de la garantie pour limiter les risques. Au final, il n’est pas certain que cette garantie étendue permette aux clients de réaliser de grosses économies sur les huit années de possession de leur auto.