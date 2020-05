Modernisation des vieux diesels : Volkswagen n'y croit pas

En 2018, le gouvernement allemand officialise la procédure de mise à jour des vieux moteurs diesels pour les automobilistes qui le souhaitent. Plutôt que d'acheter une nouvelle voiture, le client peut ainsi faire passer son véhicule Euro 5 sous une norme plus récente, évitant au passage les restrictions de circulation dans les grandes villes allemandes, fermant petit à petit leurs portes aux diesels (Euro 4 d'abord, Euro 5 ensuite).

D'emblée, BMW et Volvo s'étaient opposés à cette procédure, estimant qu'elle était inutile et que c'était de l'argent gâché pour rien. Le traitement catalytique sélectif, rajouté dans la procédure sur les vieux diesels, n'aurait pas l'efficacité espérée, et les marques ne voulaient pas non plus avoir à prendre en charge en atelier des véhicules mis à jour par des tiers.

Volkswagen et Daimler, eux, avaient choisi d'adopter ces procédures, en proposant une aide de 3000 € aux clients souhaitant mettre à jour leur auto. Mais Volkswagen annonce aujourd'hui n'avoir eu "aucune demande" pour ce dispositif. Problème de durabilité dans le temps, efficacité moindre que sur un véhicule récent déjà à la norme Euro 6d, les arguments contre ce kit sont nombreux pour les constructeurs. Malgré sa bonne volonté, Volkswagen a précisé par un porte-parole que le groupe ne croyait "pas à la modernisation du matériel depuis le début".

Il faut dire que les marques préfèrent également, d'un point de vue rentabilité et chiffres d'immatriculations, vendre une voiture neuve plutôt qu'un kit de modernisation.