Moins de coupés et cabriolets chez Mercedes

Classe C, Classe E et même Classe S, les modèles de coupés et de cabriolets ont pullulé ces dernières années chez Mercedes qui a fait grossir son catalogue autant que le marché des cryptomonnaies. Le problème, c'est qu'avec près de 50 modèles en vente et une complexité qui pourrait presque devenir ingérable à l'heure où une nouvelle gamme de voitures électriques débarque.

Le patron des opérations de Mercedes, Markus Schafer, a confirmé que Mercedes allait réduire le nombre de coupés et cabriolets au catalogue. Le marché "prend une autre direction" et Mercedes, comme d'autres, compte se concentrer sur les modèles rentables et qui se vendent bien.

Si le nouveau roadster SL est bien au programme et sera dévoilé cette année, l'avenir des Classe C et E coupé/cabriolet est moins certain. Le constructeur vient de dévoiler la nouvelle Classe C, pour l'heure uniquement en berline et break. La rationalisation des gammes ne touche d'ailleurs pas que les carrosseries puisque Mercedes arrête le V8 sur la gamme C avec une C63 AMG qui passe au quatre cylindres hybride, à savoir celui... de la Classe A45 S AMG.