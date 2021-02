Nouvelle Mercedes Classe C (2021) : toutes les infos et photos officielles

Ringarde la berline familiale ? Pas chez Mercedes. La Classe C reste le best-seller de la firme à l'étoile. Grâce au marché chinois, elle résiste au déclin de la catégorie. Le modèle lancé en 2014 s'est écoulé à plus de 2,5 millions d'exemplaires dans le monde. Il est donc facile de comprendre à quel point cette toute nouvelle génération est importante… et donc pourquoi vous avez l'impression que le design ne change pas beaucoup.

Mercedes ne va pas prendre de risque en révolutionnant l'allure de la C. Pourtant, à y regarder de plus près, il y a du nouveau. À l'avant, les phares s'étirent, donnant l'impression d'un regard plus froncé. Sur les versions classiques, la calandre prend une forme hexagonale, avec des pointes de chaque côté. Pour le modèle au look AMG, on a une grille trapézoïdale, visuellement plus basse. On aime son habillage fait de petites étoiles. La nervure qui parcourt le profil est plus haute, passant désormais au-dessus des poignées. C'est peut-être à l'arrière que le changement de génération est le plus visible. S'inspirant de la Classe S, la C reçoit des feux horizontaux qui débordent sur le hayon.

Un écran en guise de console centrale

À l’intérieur aussi, la C s'inspire de sa grande sœur. Comme elle, la console centrale est occupée par un grand écran tactile. De base, il mesure 9,5 pouces. En haut de gamme, il fait 11,9 pouces. Il est orienté vers le conducteur. Ce dernier a face à lui une instrumentation numérique, dépourvue de casquette (10,25 pouces ou 12,3 pouces selon les modèles). Sur cette planche de bord, l'insert décoratif prend beaucoup de place. Par rapport à la S, l'ambiance à bord est plus sportive grâce aux aérateurs arrondis. L'éclairage d'ambiance avec de la fibre optique est en série.

L'habitabilité est légèrement améliorée. Grâce à un empattement qui gagne 25 mm, l'espace aux jambes au niveau de la banquette progresse de 21 mm. Alors que la voiture perd un centimètre en hauteur, la garde au toit à l'arrière progresse d'un centimètre. En revanche, sur la berline, le volume de coffre ne change pas : 455 litres, une mauvaise valeur pour une berline de cette taille.

100 km en électrique pour l'hybride rechargeable

Sous le capot, il y a trois généralisations : le quatre cylindres, la micro-hybridation et la boîte automatique. Tous les modèles ont en effet d'office la transmission 9G-Tronic, à 9 rapports donc. Côté essence, il existe les C 180 et C 200 avec un bloc 1.5 litre de 170 et 204 ch. La C 300 reçoit un 2.0 litres de 258 ch. Pour le diesel, le 2.0 équipe les C 200 d, C 220 d et C 300 d de respectivement 163, 200 et 265 ch. Mais l'offre de lancement en France ne comportera que les C 200, C 220 d et C 300 d !

À chaque fois, la micro-hybridation apporte un surcroît de puissance ponctuel de 20 ch. Peu de temps après le lancement, Mercedes ajoutera l'hybride rechargeable, en essence et en diesel, avec plusieurs puissances. Grâce à une grosse batterie de 25,4 kWh, la Classe C plug-in pourra faire une centaine de kilomètres en électrique !

Roues arrière directrices

Côté conduite, la C pourra profiter en option d'une suspension adaptative et de roues arrière directrices. La voiture fait bien sûr le plein d'assistances électroniques : reconnaissance des panneaux, aide au maintien dans la voie, maintien d'une distance de sécurité, créneaux automatisés… La C reprend aussi à la S l'option Digital Light. Ce sont des phares qui peuvent projeter des informations au sol, comme des symboles d'alerte à l'approche d'un passage piéton ou des lignes de guidage.

Niveau multimédia, on retrouve la seconde génération du système MBUX, avec l'assistant vocal « Hey Mercedes ». On peut désormais l'associer à la domotique de sa maison (pour par exemple baisser son chauffage à distance). La C profitera aussi de mise à jour à distance (fonction over-the-air).

Elle fait déjà le break

Mercedes fait coup double, en dévoilant en même temps la berline et le break. Celui-ci mesure 4,75 mètres, gagnant 5 cm (c'est la même longueur que la berline). Côté look, pas de révolution encore, avec toujours la troisième vitre latérale qui pointe vers le bas. Les feux s'affinent en direction de la plaque. La barre de chrome sur le hayon disparaît. Le volume de coffre progresse de 30 litres, atteignant 490 litres. Le seuil est abaissé. La banquette se replie selon le format 40/20/40. On peut le faire en appuyant sur des boutons dans le coffre. Le hayon électrique est de série.

Les fiches techniques

Les dimensions

Berline Break Longueur 4,75 mètres (+ 6,5 cm) 4,75 mètres (+ 5 cm) Largeur 1,82 mètre (+ 1 cm) 1,82 mètre (+ 1 cm) Hauteur 1,44 mètre (- 1 cm) 1,46 mètre (=) Empattement 2,865 mètres (+ 2,5 cm) 2,865 mètres (+ 2,5 cm) Volume de coffre 455 litres (=) 490 litres (=)

Les moteurs essence

C 180* C 200 C 300* Cylindrée 1496 cm3 1496 cm3 1999 cm3 Puissance 170 ch à 5500 tr/mn 204 ch à 5800 tr/mn 258 ch à 5800 tr/mn Couple maxi 250 Nm à 1800 tr/mn 300 Nm à 1800 tr/mn 400 Nm à 2000 tr/mn Micro-hybridation + 20 ch / + 200 Nm + 20 ch / + 200 Nm + 20 ch / + 200 Nm Boîte de vitesses Auto, 9 rapports Auto, 9 rapports Auto, 9 rapports Vitesse maxi 231 km/h 246 km/h 250 km/h 0 à 100 km/h 8,6 secondes 7,3 secondes 6,0 secondes Disponible en 4MATIC Non Oui Oui

Les moteurs diesel

C 200 d* C 220 d C 300 d Cylindrée 1992 cm3 1992 cm3 1992 cm3 Puissance 163 ch à 3200 tr/mn 200 ch à 3600 tr/mn 265 ch à 4200 tr/mn Couple maxi 380 Nm à 1600 tr/mn 440 Nm à 1800 tr/mn 550 Nm à 1800 tr/mn Micro-hybridation + 20 ch / + 200 Nm + 20 ch / + 200 Nm + 20 ch / + 200 Nm Boite de vitesses Auto, 9 rapports Auto, 9 rapports Auto, 9 rapports Vitesse maxi 230 km/h 245 km/h 250 km/h 0 à 100 km/h 7,7 secondes 7,3 secondes 5,7 secondes Disponible en 4MATIC Non Oui Non

* non prévus au lancement en France