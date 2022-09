Mondial de l'auto 2022 - L'électrique et l'hydrogène pour les pros

Comme tous les grands évènements automobiles mondiaux, le salon de paris fera la part belle aux voitures électriques. La quasi-totalité des constructeurs automobiles présents au Mondial exposeront des modèles à zéro émissions, la plupart alimentés en énergies par de grosses batteries. Mais il faudra aussi compter sur la technologie de l'hydrogène et de la pile à combustible : Hopium et NamX, deux nouvelles marques françaises, exposeront leurs prototypes de véhicules sportifs et familiaux carburant au dihydrogène. Et les organisateurs du salon prévoient un espace spécialement dédié aux applications professionnelles de l'hydrogène.

Rassemblés avec les utilitaires 100% électriques, ces modèles à hydrogène seront visibles dans la « Zone Mobilité Professionnelle Electrique et Hydrogène », qui comprendra aussi un stand de l''association Avere pour informer les visiteurs et les professionnels sur les dispositions prévues en la matière par l'état et les collectivités territoriales. Citroën, Opel, Peugeot, Fiat, Ford ou encore Renault Truck exposeront des véhicules sur cette zone dédiée, de même que les nouveaux constructeurs Maxus et DFSK. Un grand nombre de solutions du futur pour les utilitaires légers et lourds seront ainsi visibles, des solutions censées couvrir tous les segments où le recours à des batteries électriques semble plus compliqué en théorie. Et il y aura même des scooters et vélos à hydrogène.

Des utilitaires hydrogènes à l'essai eux aussi ?

Certains des modèles exposés sur la zone Mobilité Professionnelle Electrique et Hydrogène pourront être essayés dans le centre d'essai VUL. Et ce sera une bonne occasion pour débattre de l'avenir de la technologie hydrogène et des défis techniques qu'il faudra réussir afin d'arriver à une production massive de dihydrogène « vert ». Tout l'avenir de cette filière et des transports lourds dépend précisément de ce tour de force technologique.