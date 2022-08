Mondial de Paris 2022 - Peugeot 408, la nouvelle star

Si Peugeot se trouve actuellement dans une forme olympique, c'est en grande partie grâce au 3008. Déjà fort d'un joli succès dans sa première mouture lancée en 2009 avec près d'un million d'unités vendues jusqu'en 2016, le 3008 est devenu incontournable sur les routes d'Europe dans sa génération actuelle (il a déjà dépassé le million d'exemplaires). La nouvelle 408, elle, ne se positionne pas exactement comme un SUV classique. Comme les récentes Citroën C4 et C5X, elle joue plutôt les berlines « fastback » surélevées avec un mélange des genres un peu déroutant.

Basée sur la plateforme EMP2 de la Peugeot 308 lancée l'année dernière (reposant elle-même sur une évolution de cette architecture lancée en 2013 avec la première 308), elle mesure 4,69 mètres de long à comparer aux 4,37 mètres de la 308 et aux 4,45 mètres du 3008. Elle revendique aussi des volumes intérieurs encore plus généreux que ceux du 3008. Outre une habitabilité arrière excellente, la nouvelle 408 possède en effet un coffre de 536 litres. A titre de comparaison, celui du 3008 se limite à 520 litres. Ce volume de coffre diminue fatalement sur les versions hybrides, mais les 475 litres restants conviendront tout de même aux départs en vacances. Notons par ailleurs que la planche de bord est rigoureusement identique à celle de la 308.

Pas de diesel

Sous le capot et contrairement à la 308, la 408 ne fait même pas l'effort d'offrir un diesel. Elle se contente d'un bloc essence 1,2 litre turbo Puretech de 130 chevaux sur l'entrée de gamme. Pour ceux qui veulent plus de puissance, il faudra passer à l'hybride rechargeable (180 ou 225 chevaux) en attendant l'arrivée prochaine d'une déclinaison 100% électrique. Sa commercialisation débutera en janvier 2023 et on ne connaît pas encore ses prix, qui seront logiquement plus élevés que ceux de la 308 (et du 3008 ?). Reste à voir si l'auto détrônera le 3008 dans les meilleures ventes avec cette approche moins SUV.