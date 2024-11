Monochrome mais poly-émotion

L’équipe de design de la marque Alpine n’est sans doute pas la plus pléthorique d’Europe, mais elle est sans conteste l’une des plus inventives aujourd’hui.

La petite entreprise dieppoise a su rassurer ses aficionados en dévoilant au Mondial de l’Automobile le concept car A390β qui explore une voie inédite avec beaucoup de talent.

On se réjouit aussi de l’arrivée sur le marché de la A290β, version musclée de la Renault 5 électrique qui fait un clin d’œil au passé sans nostalgie larmoyante.

Nous contente de montrer ainsi son aptitude à envisager le futur avec pertinence et intelligence, la firme Alpine prouve une fois encore qu’elle est capable de faire un pas de côté, hors du temps et hors des convenances, qu’elle a la curiosité de s’ouvrir à une coopération singulière avec un artiste contemporain.

Le photographe Mathieu Cesar s’est attaqué à une A110 S. À trente-huit ans, cet artiste - ancien coiffeur et réalisateur - est une des coqueluches des soirées pipoles. Mais au-delà des mondanités, il montre un authentique talent accordant à la photographie en noir et blanc une relecture inédite.

En n’utilisant que ces deux tonalités extrêmes, que ce soit pour la partie externe de la carrosserie comme pour son style intérieur, l’artiste extrait l’essentiel du langage formel, retrouve l’authenticité des lignes et la vérité des formes sans que la moindre touche de couleur ne vienne déranger le regard. Dans l’habitacle, les sièges immaculés tranchent avec l’ambiance obscure.

Sur le projet « Monochromatic », la simplicité des moyens se transforme en une exquise sophistication. L’œuvre a été présentée à Paris, dans le XVe arrondissement, en présence de Zinédine Zidane, ambassadeur de la marque, le 22 novembre dernier.

Antony Villain, chargé du design de la marque depuis sa résurrection, a suivi avec passion cette démarche en insufflant dans l’opération sa passion pour le monde de l’art contemporain.

La marque Alpine et son designer n’en sont plus à leur coup d’essai : l’Alpine A110 a déjà servi de support à des œuvres de Felipe Pantone, du groupe Ovious et de Arne Quinze.