Monterey Car week: le Poker Rallye, à fond la caisse

La Monterey Car week (double-week serait désormais plus juste) attire environ 200 000 amateurs.

Tous ne vont pas au Concours de Pebble Beach, ils viennent baigner dans une atmosphère de «Petrol-head» où ils se sentent bien. On y croise des plaques d’immatriculation du Texas, du Montana et même de New York! Nous avons remarqué une petite manifestation qui s’est imposée avec succès en seulement 3 ans : le Poker Rallye ! Alors qu’est-ce au juste ? Une femme au grand cœur, Marsha Stevens Taylor, a décidé de faire un évènement caritatif en faveur de la Fire Brigade de Carmel (les pompiers sont très très populaires aux USA, probablement plus que dans tout autre pays au monde).

Le Poker Rallye se déroule sur une journée, le lendemain de Concours on the Avenue de Carmel. A la base il y avait une centaine d’inscrits mais devant le succès il a fallu « pousser les murs » et accepter 120 équipages.

Les participants se voient remettre une feuille avec 5 emplacements au départ de chaque étape, et à l’arrivée chaque participant tire une carte. C’est simple, ludique et il ne peut y avoir contestation ou interprétation. Les étapes sont choisies en fonction des richesses de la région et Dieu sait si elles sont nombreuses. La 4ème étape passait même par le circuit de Laguna Seca où les participants eurent le privilège de faire 2 tours. Le tout se termine par un grand banquet au Golf Bayonnet qui accueille quelques jours plus tard le célèbre Concorso Italiano.

Tous les participants reçoivent des prix offerts par les commerces locaux. Le gagnant, Bryan Saba eut le premier prix remis par Bully Bocker, célèbre marque de cosmétiques « bio » qui a offert des traitements anti-âge et protection du soleil à tous les participants. Initiative qui mérite d’être saluée. La plupart des participants avaient Ferrari, Porsche et aussi énormément d’américaines Corvette (de la C1 à la C7) ainsi que Dodge Challenger, Mustang, Camaro et Cobra. Marsha Stevens Taylor et son amie Debbera Grover sont de pures bénévoles, ce qui a permis au Poker Rallye de récolter près de 30 000 $ à la Fire Brigade de Carmel. Bravo pour l’organisation et bravo pour le geste.

Patrick Hornstein