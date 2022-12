Munro MK1, un 4x4 électrique très rustique

La plupart des nouveautés électriques du marché visent avant tout l’efficience routière et le confort. Pas du tout le genre du Munro MK1, mis au point par une nouvelle marque écossaise commercialisant un tout-terrain pur et dur à l’approche très rustique. A côté de ce gros 4x4 ressemblant à un engin militaire blindé, même un Ineos Grenadier ou un ancien Land Rover Defender paraîtraient luxueux.

Long de 4,59 mètres et reposant sur un châssis à échelle, le MK1 utilise un moteur électrique à flux axial alimenté par des batteries d’une capacité de 61 ou 82 kWh. Connecté à une boîte de vitesses à deux rapports, il envoie sa puissance et son couple aux quatre roues via une transmission à l’ancienne avec boîte de transfert vers les deux trains roulants. La puissance du moteur pourra être de 300 chevaux ou de 380 chevaux en option, ce qui lui permettra d’abattre le 0 à 100 km/h en 4,9 secondes avec le « gros » moteur (mais il sera limité à 130 km/h en vitesse maximale). Munro annonce une autonomie maximale de seulement 306 km avec les batteries de 82 kWh, un chiffre logique compte tenu de l’aérodynamisme de l’engin et de sa configuration mécanique. Côté recharge, il accepte une puissance de 22 kW en courant alternatif et pourra se charger en 30 minutes en courant continu.

Trop cher ?

Conçu pour être le plus efficace possible en tout-terrain, le MK1 pourra charger 1000kg et tracter jusqu’à 3,5 tonnes mais il coûtera cher : 49 995 livres sterling hors taxes en prix de base, soit 57 900€. Avec les grosses batteries et les taxes, le prix dépassera sans doute les 80 000€ en France ce qui paraît tout de même très cher pour un tout-terrain aussi rustique.