Ne payez votre Nissan d’occasion que l’année prochaine

En vogue il y a quelques années, le crédit-report avait, depuis, quelque peu disparu du panel d’offres proposé par les concessionnaires. Nissan Occasions remet ce principe à la une en cette fin d’année, en l’appliquant à l’ensemble de ses véhicules labellisés. Si cette offre ne s’applique qu’aux modèles de la marque, elle n’en est pas moins intéressante.

Comme son nom l’indique, un crédit-report est d’abord un… crédit. Pour profiter de cette offre, il faudra donc forcément financer son achat par l’intermédiaire de son concessionnaire et, donc, de RCI, la filiale de financement de l’Alliance Renault-Nissan-Mitsubishi. Elle est valable pour tout emprunt d’un montant compris entre 3 000 et 99 000 €, et pour une durée de 48, 60 ou 72 mois. Si l’occasion que vous achetez vous est livrée au plus tard le 31 décembre, RCI ne débutera ainsi les prélèvements que 90 jours à compter de la date où vous repartirez au volant de votre Nissan.

Aucun apport n’est requis et les taux sont assez alléchants (3,99 % sur 48 mois). Attention, il s’agit toutefois d’un simple report des mensualités, et non pas d’une annulation de celles-ci. Ainsi, si vous prenez livraison en décembre, le remboursement débutera en mars 2022 et s’achèvera, pour un crédit de 48 mois, en mars 2026. En option, RCI propose de souscrire à une assurance Décès-Incapacité-Perte d’emploi (21,33 €/mois pour un crédit de 10 000 € sur 48 mois). Contrairement au remboursement du capital, celle-ci sera toutefois payable à compter du jour de la livraison et sera donc prélevée 3 mois de plus que le crédit en lui-même (51 paiements de l’assurance pour un crédit de 48 mois).

L’avis de Caradisiac : si ce n’est certes pas l’affaire de l’année, cette offre a l’avantage de ne pas engendrer de surcoût (sauf pour l’assurance optionnelle). En cette période où les budgets des ménages sont souvent mis à mal, c’est un geste toujours bon à prendre.