Nissan bientôt sur la Lune ?

Après Audi, Honda ou encore Toyota, et récemment Huyndai, Nissan se prend à son tour à rêver de poser les roues d’un de ses véhicules sur la Lune. Teledyne Brown Engineering, une société d'ingénierie aérospatiale qui travaille en étroite collaboration avec la NASA, a ainsi annoncé son intention de construire un rover lunaire en collaboration avec Sierra Space et Nissan.

Le rover lunaire Nissan aura pour ambition de transporter des astronautes, mais également du matériel technique (jusqu’à 500 kg) lors d’un des prochains voyages sur la Lune de la NASA.

Selon les détails de l'accord, l’entreprise Teledyne, chef de file du projet, sera responsable de l'ingénierie, de la production et de la création du moteur du Lunar Earth Vehicle (LTV). Sierra Space travaillera sur les logiciels de vol et les appareils de communication et de navigation, tandis que Nissan apportera son expérience dans la conduite autonome et les aides à la conduite pour concevoir le rover lunaire.

Dans des conditions extrêmes, entre - 138 ° et -173 ° Celsius, avec des pentes d’au moins 15°, le futur véhicule électrique à quatre-roues Nissan a pour objectif d’accompagner les prochains voyages lunaires, sans qu’aucune date ne soit pour le moment avancée.