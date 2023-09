Nissan brade sa Leaf électrique, mais...

Depuis l’arrivée de compactes électriques nettement plus modernes, la Nissan Leaf souffre beaucoup sur le marché. Passée à une seconde mouture en 2018, la pionnière est désormais loin derrière ses concurrentes chez nous. Il faut dire qu’avec un prix de base fixé à 36 900€ et des batteries d’une capacité de 40 kWh, elle se retrouve en concurrence avec des modèles à peine plus chers et sans doute plus désirables comme la Renault Mégane E-Tech mais surtout les nouvelles Chinoises à prix cassé de chez MG ou BYD.

Voilà pourquoi Nissan consent à une nouvelle remise sur son électrique, avec 5 700€ d’avantage client ce qui place l’auto à 31 200€ au lieu de 36 900€ (avant déduction du bonus écologique de 5 000€). Mais pour en bénéficier, il faut hélas faire reprendre sa voiture. Et même à ce prix, elle reste plus chère qu’une MG4 à l’équipement similaire (29 990€) et aux batteries légèrement plus grosses (51 kWh). Au registre de l’autonomie maximale, la Japonaise revendique 285 km contre 350 km à la Chinoise.

Possibilité de négocier davantage ?

Bref, l’offre de Nissan ne suffit pas à rendre la Leaf totalement incontournable sur le papier. Mais peut-être qu’il sera possible d’aller plus loin dans la remise en discutant avec les concessionnaires. Avec quelques milliers d’euros en moins, la compacte japonaise pourrait bien redevenir intéressante. Notez que Nissan affiche un prix de 21 700€ sur son site, mais il inclut la déduction du bonus écologique de 7 000€ réservé aux faibles revenus et de la prime à la conversion de 2 500€.

Il existe également une offre de location longue durée à partir de 130€ par mois sans apport mais là aussi, il faut pouvoir bénéficier du bonus maximal sous conditions de faibles revenus et faire reprendre une vieille voiture sinon les clients devront ajouter un premier loyer de 4 500€. Dès lors, l’offre devient moins intéressante même si elle reste concurrentielle.