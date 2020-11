Nissan dévoile le pick-up Navara restylé

Six ans après ses débuts, l'actuel Navara passe par la case restylage. Le pick-up de Nissan reçoit un nouveau visage, avec plus de caractère grâce à une calandre imposante dont l'épais contour chromé déborde sur le capot. Les optiques ne changent pas de forme mais paraissent plus anguleuses grâce à la signature lumineuse en forme de crochets.

Le bouclier est plus sculpté, avec des inserts verticaux sur les côtés. À l'arrière, il y a un nouvel habillage des feux, avec là aussi des crochets de LED, et un volet de benne revu, avec une grande inscription Navara. Le nouveau pare-chocs forme une marche. Le véhicule a été présenté avec un pack esthétique PRO-4X, qui comprend notamment des éléments peints en noir (jantes 17 pouces, calandre), des protections en plastique autour des roues et quelques détails orange.

À bord, c'est le service minimum. Nissan a juste changé le volant et revu l'instrumentation. Pas d'écran tactile plus grand donc, mais une amélioration de la connectivité. Le Navara profite de ce lifting pour peaufiner sa dotation, avec notamment une alerte collision qui ne surveille pas seulement le véhicule devant, mais les deux véhicules devant, afin d'éviter un carambolage. La vision 360° gagne un mode tout-terrain pour mieux surveiller les obstacles en hors-piste.

Si Nissan n'a pas évoqué d'évolution mécanique pour l'instant, il indique avoir amélioré le confort grâce à une réduction des vibrations et une meilleure isolation phonique. La crémaillère de direction a aussi été revue pour faciliter les manœuvres à basse vitesse. De plus, l'essieu arrière a été renforcé, ce qui permet d'augmenter la charge utile.

Ce Narava rafraîchi sera d'abord lancé en Thaïlande en fin d'année, marché important pour les pick-up. Il arrivera chez nous en 2021.