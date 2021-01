Nissan E-NV200 Winter Camper : le concept de véhicule aventurier sans émissions

En pleine période de distanciation sociale, certains professionnels du secteur du camping en profitent pour mettre en avant les avantages des camping-cars pour s'évader sans s'entasser dans les transports et dans les hôtels.

Nissan, qui possède une gamme d'utilitaires, a choisi un modèle électrique pour créer un étonnant concept baptisé Winter Camper. Sur la base d'un e-NV200, Nissan a repris certains kits d'équipements qui sont actuellement proposés au catalogue de l'e-NV200, dont les pare-boue et les protections latérales.

La spécificité du concept se retrouve dans les panneaux solaires, qui alimentent un pack de batterie délivrant du 220V pour des appareils électriques de puissance. La cuisine est totalement intégrée et la literie rabattable.

Evidemment, côté châssis, tout a été revu avec une grande garde au sol et des pneus spécifiques. Nissan ne dit pas si une telle réalisation pourra être proposée aux clients sur commande et via des packs, mais vu la popularité grandissante des vans aménagés et du camping en pleine nature, il serait presque frustrant que cela ne s'applique pas à des véhicules électriques.