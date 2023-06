Nissan essaie de rendre sa Leaf électrique plus attractive

Pionnière des voitures électriques grand public, la Nissan Leaf est passée à une seconde génération de modèle en 2018. Mais alors que le marché automobile entier s’est converti à l’électrique, la compacte japonaise est un peu tombée dans l’oubli chez nous où les Tesla, Renault Mégane E-Tech, Dacia Spring et autres MG4 prennent désormais toute la lumière. Depuis quelques semaines, le constructeur japonais pratique des remises sur son auto (sous condition de reprise) pour garder de l’intérêt dessus. Et voilà une nouvelle offre de location pour la rendre plus attractive.

Sur le papier, l’offre paraît nettement moins alléchante que celle de Dacia publiée le mois dernier et celle de Fiat, proposant toutes deux de louer une voiture électrique neuve pour moins de 100€ par mois. La LLD de Nissan se chiffre en effet à 249€ par mois pour une Leaf en finition Acenta avec la batterie de 40 kWh. Une offre beaucoup plus chère donc, surtout que comme celles de Dacia ou Fiat, elle prend en compte un bonus de 7 000€ et non pas 5 000€. Ce qui signifie que si vous ne figurez pas parmi les Français aux plus faibles revenus, il y aura toujours 2 000€ d'apport à ajouter.

Compétitif, mais…

En-dehors des deux offres citées plus haut, celle de Nissan se situe au-dessous des prix du marché en location. La Renault Mégane E-Tech, par exemple, débute à 300€ par mois avec 3 500€ d’apport (1 000€ en cas de prime à la conversion). La MG4 démarre elle à 278€ par mois pour 15 000 km par an, mais avec 2 000€ d’apport. En LLD, la Tesla Model 3 coûte elle 509€ sur 36 mois ou 499€ par mois en LOA sans apport. Ces concurrentes coûtent plus cher mais elles disposent de batteries plus grosses et / ou d’un meilleur niveau d’équipement.