Nissan : grand plan d'économies, la suppression de Datsun au programme ?

Selon des sources citées par Automotive News, Nissan s'apprêterait à tailler dans les gammes et les marchés mondiaux pour réduire les coûts, à hauteur de 2,57 milliards d'euros. C'est la somme qui est évoquée dans le cadre du grand plan de réduction des dépenses et de rationalisation, après que Nissan ait accumulé des pertes et des trimestres compliqués, entre manque de compétitivité en Europe et vision floue à long terme sur certains produits.

Pour l'Europe, le plan consisterait à avoir un Nissan qui ne vendrait plus que des SUV et des voitures électriques. Ce qui signifierait la mort de la Micra. Nissan se concentrerait alors sur les Juke, Qashqai et X-Trail, tandis que le Navara pourrait être maintenu. La Leaf, le prochain crossover électrique et le e-NV200 resteraient donc présents.

La question se pose également pour les sportives 400Z et GT-R, dont les renouvellements sont sans cesse repoussés, et qui pourraient être relégués au second plan.

L'autre grande annonce serait la suppression de la marque Datsun, qui avait été ressuscitée en 2013 pour certains marchés émergents en Asie. Des réductions dans les départements marketing et production sont également à prévoir, mais nous en saurons plus dans les prochaines semaines lorsque Nissan aura confirmé les grandes lignes de son plan.