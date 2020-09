Nissan : la prochaine Micra conçue et fabriquée par Renault

On pensait que Nissan allait abandonner la Micra. Lors de la présentation de son plan de relance, le japonais avait en effet expliqué son intention de se concentrer sur les segments qui lui réussissent le mieux, avec donc pour l'Europe les SUV et les électriques. La citadine ne semblait donc plus faire partie de ses plans. Mais il y aura bien une sixième Micra.

C'est Ashwani Gupta qui l'a confirmé au cours d'une interview donnée au journal Le Monde. Et le nouveau numéro 2 de Nissan explique que la prochaine génération sera mise au point sous la houlette de Renault. L'actuelle est déjà produite dans une usine Renault (à Flins) mais sur une base Nissan.

Ashwani Gupta explique : "il s’agit d’un segment - les petites voitures - et d’une région - l’Europe - sur lesquels Renault est leader. Pour la prochaine génération de Micra, nous suivrons Renault, et nous demanderons à Renault de développer et de fabriquer la future Micra pour nous. Où sera-t-elle produite ? Quelle sera la stratégie industrielle ? La décision appartient à Renault."

C'est ainsi une application concrète de la nouvelle organisation de l'Alliance. Si l'idée d'une fusion a été écartée, la coopération au sein de ce partenariat a été remise à plat. Désormais, les nouveaux projets seront conçus selon un principe leader-follower. Ashwani Gupta indique : "Le système signifie que celui qui est dominant sur un marché ou un segment a la main sur son marché et sur son segment, mais tout le monde est impliqué dans les processus et les projets". Nissan va donc laisser gérer Renault pour les citadines en Europe (y compris le SUV urbain), mais aussi pour les véhicules utilitaires. Nissan va de son côté gérer les SUV compacts.

Ashwani Gupta indique que les relations sont (enfin) au beau fixe entre Renault et Nissan : "je suis le plus ancien membre de l’Alliance au sein de sa direction, et je peux vous dire que les relations entre Renault et Nissan sont les meilleures que j’ai vues ces quatorze dernières années." Le dirigeant de Nissan constate d'ailleurs une accélération de la coopération avec l'arrivée de Luca de Meo au poste de directeur général de Renault.