Nissan Leaf e+ : prix en baisse pour garder le bonus maxi

Le 1er janvier 2020, les règles du bonus ont évolué. Les personnes physiques peuvent toujours bénéficier d'une aide de 6 000 €. Mais celle-ci est soumise à une condition : le véhicule doit coûter, avec ses batteries, moins de 45 000 €. Les citadines sont ainsi épargnées par le coup de rabot. La plupart des modèles compacts l'évitent aussi. Seules les versions les plus chics peuvent être au-dessus de 45 000 €.

On pourra peut-être bientôt dire « pouvaient », car comme on le pressentait dès l'annonce des nouvelles règles, des marques adaptent leurs grilles de tarifs pour que le client profite toujours du bonus maximal.

Exemple chez Nissan avec la Leaf. Si les tarifs de la version de 150 ch avec batterie de 40 kWh (jusqu'à 270 km d'autonomie) ne changent pas, commençant à 36 400 € pour la finition Acenta, ceux de la déclinaison e+ (217 ch, batterie de 62 kWh, autonomie de 385 km) baissent. En 2019, la finition haute Tekna était à 45 500 €. En 2020, c'est 43 600 €, soit un gain de 1 900 € ! En conséquence, pour garder un écart, la finition N-Connecta passe de 43 700 à 41 800 €.

Vu que les prix de la 40 kWh n'ont pas changé, l'écart entre les deux batteries tombe à 3 400 €, ce qui permet d'envisager plus facilement l'achat de la 62 kWh, bien plus polyvalente. À noter qu'en plus du bonus de 6 000 €, il y a une aide à la reprise dans les concessions de 4 000 €, ce qui fait 10 000 € en moins.