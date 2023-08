La question du bruit des voitures électriques se pose sur les modèles de série, mais aussi sur les voitures de course telles que les monoplaces engagées dans le championnat de Formula E, qui de ce fait génèrent une émotion moindre (même si on assiste à de sacrées bagarres en piste !).

Pour y remédier, Nissan s’est associé au DJ et producteur Eats Everything, mandaté pour créer un morceau destiné à « illustrer en musique l'enthousiasme et la passion générés par la Formule E » (Nissan dixit).

Le résultat s’appelle Feeel, (acronyme de Formula EEats Everything London) et il intègre des sons enregistrés en mai dernier à l’occasion de l’E-Prix de Monaco. Au programme, des bruits d’accélération, de pistolet démonte-pneu, d’échanges radio entre les membres de l’équipe, d’ouverture de canette, ainsi que des bruits de Nissan électrique de série.

« Je pense que le son de la Formule E est assez musical. C'est un accord qui, lorsqu'il est joué dans une mélodie, ne fonctionne pas, mais en tant que son donne l'impression qu'il monte constamment comme un ton Shepard ou l'effet Doppler - c'est concrètement une illusion audio », observe Eats Everything, qui ajoute : « ichi-ni-san, que vous pouvez entendre lorsque la mélodie atteint son apogée, signifie 1-2-3 en japonais. Nissan est toujours engagé en compétition avec le numéro 23 (ni-san) et Ichi est le nom de mon chat, donc c'était une association parfaite. »

Nissan met la Formula E en musique (et c'est pas mal!)

Nous vous laissons juges du résultat, que vous pourrez écouteur en intégralité si vous cliquez ici.

Mais à notre humble avis, ce n’est pas encore ce morceau qui détrônera la référence absolue en matière d’association à visée promotionnelle entre un constructeur auto et un musicien.

Nous parlons bien sûr de Mon nom est Fuego, cette petite merveille signée Richard Lord en 1980 : « Un nom qui claque comme un flamenco / Nouveau produit des usines Renault / C'est merveilleux. On roule en stéréo ! » Mais écoutez plutôt :