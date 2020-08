Nissan Micra : nouvelle version de la série spéciale Made in France

Le Made in France fait vendre, Nissan le met donc en avant pour sa Micra, assemblée à Flins, avec une série spéciale devenue quasiment permanente. Elle sera ainsi proposée à la rentrée dans une cinquième édition. 1 000 exemplaires seront disponibles.

La version Made in France est basée sur la finition cœur de gamme Acenta, qui propose déjà en série : climatisation manuelle, système multimédia avec écran tactile 7 pouces, compatibilités Android Auto et Apple CarPlay ou encore régulateur et limiteur de vitesse. Cette version soigne son look en gagnant des jantes alliage 16 pouces, des vitres et une lunette arrière surteintées et des stickers spécifiques.

Nouveauté par rapport à la précédente Made in France : l'intégration du pack sécurité. Il inclut la reconnaissance des panneaux de signalisation, les feux de route adaptatifs, les antibrouillards, le détecteur de pluie, la prévention de franchissement de ligne intelligent et le rétroviseur intérieur électrochromatique.

Cette série limitée, dont le nuancier intègre du bleu, du blanc, du rouge, est associée au moteur essence IG-T de 100 ch avec boîte manuelle. Le prix de départ est de 19 240 €.