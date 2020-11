Nissan : petites nouveautés sur la gamme Leaf

Techniquement, la Nissan Leaf n'évolue pas, mais le constructeur japonais annonce l'arrivée de nouveautés dans la gamme. Il y a donc toujours deux versions : Leaf (150 ch / 40 kWh) et Leaf e+ (217 ch / 62 kWh).

Ce qui change, en revance, c'est l'arrivée de deux nouvelles finitions sur la Leaf e+ : Acenta et Business. Conséquence directe : le ticket d'entrée de la Leaf 62 kWh baisse, et passe à 40 300 €. La variante Business, elle, démarre à 40 420 €, tout ceci hors bonus écologique.

Autre grande nouveauté, et pas des moindres : de série, toutes les Leaf ont maintenant droit au volant réglable en hauteur et en profondeur. Ce n'est pas un mal compte tenu du bénéfice que cela apporte en matière de position de conduite et de confort. Côté technologique, notons l'arrivée d'un détecteur d'angle mort intelligent, du maintien dans la voie (de série sur tous les modèles désormais), d'un rétroviseur central sous la forme d'un écran numérique, du hotspot Wifi pour les passagers, et de fonctionnalités à distance comme le verrouillage/déverouillage des portes. Enfin, la Leaf accueille une nouvelle teine (gris "argile").