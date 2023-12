Nissan promet un Qashqai électrique pas plus cher que le thermique

Le Nissan Qashqai a pratiquement lancé la mode des « crossovers » familiaux avec sa toute première génération de modèle de 2007, commercialisée quelques mois avant le Volkswagen Tiguan. Arrivée en 2021, la troisième génération actuelle fait face à une concurrence nettement plus affutée maintenant que tous les constructeurs du marché disposent d’une offre dans la catégorie des SUV familiaux compacts.

Actuellement disponible en versions essence thermiques et hybrides, ce Nissan Qashqai embrassera la technologie 100% électrique dès la fin de la décennie actuelle dans sa quatrième génération. Le constructeur japonais ne dévoile pas d’informations techniques à son sujet pour le moment mais dans une discussion intéressante rapportée les journalistes d’Autocar, ses dirigeants promettent déjà qu’il sera construit à Sunderland au Royaume-Uni et que ce Qashqai électrique ne coûtera pas plus cher que le thermique.

Mais à quel prix ?

Reste évidemment à voir comment évolue le prix du Nissan Qashqai thermique d’ici la fin de la décennie. Le modèle actuel démarre à 32 200€ en version Mild Hybride 140 chevaux et finition Visia. Si le Nissan Qashqai électrique garde cette tarification, ce sera une amélioration significative par rapport à l’offre actuelle des SUV familiaux électriques (qui ne démarre pas au-dessous des 40 000€). En revanche, si le prix de base du Qashqai thermique augmente fortement d’ici là…