Nissan retrouve le chemin de la rentabilité

Nissan pense voir le bout du tunnel. Et cela plus vite que prévu. Alors qu'il s'attendait à de nouveau perdre de l'argent pour son exercice fiscal 2021/2022 (commencé au 1er avril), il vise désormais un bénéfice net de 60 milliards de yens, soit un peu plus de 462 millions d'euros. Avec ses activités en Chine, Nissan table sur une marge opérationnelle de 2 %.

La marque était pourtant prise dans une grosse tempête. Pour l'exercice 2019/2020, la perte nette a été de quasiment 3,4 milliards d'euros ! Le fonctionnement de l'entreprise avait été plombé par l'affaire Ghosn et par un manque de nouveautés. Un point que la marque a corrigé, avec notamment le renouvellement des Juke et Qashqai en Europe, et des Rogue et Pathfinder aux Etats-Unis.

Si le constructeur japonais rappelle que la pénurie de semi-conducteurs devrait avoir "un impact significatif" pour ses volumes de ventes, il maintient son objectif de vendre 4,4 millions de véhicules sur l'ensemble de l'exercice.

Si Nissan est confiant, c'est parce que les résultats du premier trimestre de son année fiscale sont bons, avec un bénéfice net d'environ 880 millions d'euros. Les ventes se sont envolées de 70 %, mais avec une comparaison qui se fait par rapport à une année 2020 très impactée par le Covid. Nissan est engagé dans une cure d'austérité pour réduire ses coûts de fonctionnement.

Ces bons résultats font les affaires de l'allié Renault, qui détient 43 % du japonais. Nissan va ainsi contribuer aux résultats du groupe français à hauteur de 173 millions d'euros.