Nissan souhaite vendre ses hybrides au prix des thermiques d'ici 2026

Nissan a présenté le développement de sa nouvelle génération de moteurs électriques. Baptisés X-in-1, ces groupes motopropulseurs seront partagés et fabriqués selon plusieurs modules, ce qui permettra de réduire les coûts de 30 % par rapport à 2019. L’application de ces moteurs interviendra en 2026.

Un premier prototype « 3 en 1 » intègre ainsi le moteur, l’onduleur et le réducteur, le tout dans un seul bloc. Un second e-Power, « 5 en 1 » celui-ci, ajoute un générateur et des engrenages de démultiplication.

Ces nouveaux moteurs sont développés afin d’être utilisés sur les modèles électriques, comme hybrides, et assemblés sur les mêmes chaînes. Rappelons que la marque japonaise utilise un système hybride différent de la concurrence, et notamment de son allié Renault. En effet, la propulsion e-Power du Qashqai par exemple, utilise le moteur électrique pour le déplacer, tandis que le bloc thermique n'est utilisé que pour alimenter la batterie. Aucune donnée concernant la puissance ou le couple n'est encore communiqué, Nissan indique que ces moteurs sont plus petits et plus légers tout en maîtrisant mieux le bruit et les vibrations.

Entre 2025 et 2027, les Juke, Qashqai et X-Trail passeront à l’électrique même si la marque laisse entendre que l’hybridation sera toujours disponible. Cette offre dépendra certainement des marchés. Dans tous les cas, ces nouveaux moteurs électriques se retrouveront très certainement sous leur capot.

Ces nouveaux moteurs sont issus d’un développement Nissan. Il est encore trop tôt pour savoir s’ils équiperont les prochaines Renault dans le cadre de l'Alliance. Néanmoins, ils pourraient rejoindre le pôle Ampère, mis en place par la marque au losange, dédié à la mobilité électrique.

Des batteries moins chères

Nissan souhaite donc vendre leurs modèles e-Power au même prix que les versions thermiques. La solution passera peut-être par l’utilisation de nouvelles batteries dites « solides ». En plus d’un coût réduit, elles se rechargent aussi plus rapidement, sont plus compactes et légères. Seulement, leur arrivée est prévue en 2028.

Dans le cade de son plan Ambition 2030, Nissan lancera 27 modèles électrifiés, dont 19 totalement électriques, d’ici 2030.