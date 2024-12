Noël approche, quatre livres-cadeaux pour des fans d'auto

L’année automobile 2024/2025. Publiée depuis 1952, cette rétrospective revient en profondeur sur tous les événements qui ont marqué l’année en matière automobile, et ce dans tous les domaines, de la technologie à la culture en passant par l’industrie, le sport ou le design. Sous la houlette de Sylvain Reisser, responsable de la rubrique auto au Figaro, plusieurs journalistes parmi lesquels l’incontournable Serge Bellu décryptent les grandes tendances de façon approfondie. Un travail d’autant plus salutaire dans un contexte d’électrification qui rebat complètement les cartes de l’industrie automobile, avec des constructeurs chinois en embuscade et des marques européennes qui n’ont pas dit leur dernier mot et parviennent à se réinventer malgré des normes toujours plus contraignantes. Un ouvrage pas donné, mais ô combien éclairant.

L’année automobile 2024/2025, Sophia Editions, 272 pages, 69 €

Tesla a tué la bagnole…mais réinventé l’automobile, ainsi que le décrypte Franck Cazenave dans un éclairant ouvrage qui expose de façon claire et précise tous les rouages de la révolution menée par la marque américaine encore inconnue il y a 20 ans. Remise en cause des schémas de distribution traditionnels, réseau de recharge en propre, priorité mise sur la partie logicielle, etc. : tous les aspects du phénomène sont passés au crible de façon très accessible. Un bon cadeau pour quiconque s’intéresse un tant soit peu à Tesla et aux conséquences de son développement pour l’industrie auto dans son ensemble.

Tesla a tué la bagnole, par Franck Cazenave, ed. Descartes et Cie, 212 p., 20 €

Formule 1 mythiques. Auteur prolifique, Nicolas Meunier quitte l’univers des voitures de route pour s’intéresser à la Formule 1. Mais pas n’importe quelles F1, puisqu’il a sélectionné 37 voitures qui se sont illustrées entre 1950 et 2020. Au menu, des Ferrari, McLaren et autres Renault, mais aussi des Alfa Romeo, Honda, et autres Matra (liste non exhaustive). Si chacune des autos est présentée de façon détaillée, l’intérêt de l’ouvrage vient surtout de textes qui resituent bien les contextes sportif et historique des différentes époques. De plus, le grand format de l’ouvrage met particulièrement en valeur les photos spectaculaires.

Formule 1 mythiques, par Nicolas Meunier, ed. Hugo Sport, 224 pages, 34,95€

La France dans le rétro, ouvrage publié par Michelin, est une balade dans la France éternelle, celle des clochers, des châteaux, et des restaurants à nappes à carreaux. Une France qui se parcourt à faible allure, de préférence aux commandes d’un véhicule ancien dont le ronronnement charme et rassure. Les plus belles routes de nos régions sont ainsi mises en valeur, du Val de Loire à l’Alsace en passant la route Napoléon ou celle des volcans d’Auvergne. Les parcours sont bien détaillés, et tous les points remarquables mis en avant de façon à mettre toutes les chances de votre côté pour réussir votre prochain road-trip hexagonal. Mention bien aux photos, qui se voient servies par un texte qui incite à la flânerie aux allures légales, voire un peu moins...

La France dans le rétro, par Laurent Vaultier (texte) et Loïc Lagarde (photos), 225 pages, Michelin édition, 29,95 €