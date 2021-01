Normes environnementales : aux Etats-Unis, Joe Biden fait marche arrière

La Californie et une vingtaine d'autres Etats avaient visé juste en décidant de contrer l'allègement de l'administration Trump avec l'allègement des normes environnementales. Ces Etats, souvent démocrates, avaient choisi de se fier aux normes de l'ère Obama, plus strictes, en se disant que cela placerait un cadre pour les industriels qui serait plus pérenne que des normes trop légères et susceptibles de changer à court terme.

Bingo, puisqu'avec l'élection de Joe Biden, c'est un retour en arrière qu'opère le gouvernement américain. Dès son intronisation, le nouveau président a prévu d'ordonner aux différentes autorités fédérales de régulation de "revoir" les règles en matière de santé publique et d'environnement.

Celui qui s'oppose clairement à Donald Trump sur ce point va probablement revoir l'objectif de consommation moyenne de la flotte de véhicules neufs à partir de 2025, qui était de 5,04 l/100 km mais qui était passé à 5,82 l/100 km sous l'administration Trump.

Joe Biden, qui va également bloquer le projet d'immense oléoduc Keystone XL (depuis le Canada), essaiera probablement de faire en sorte que l'objectif plus restrictif des 5 l/100 km soit à nouveau mis en place. Une bonne nouvelle pour les constructeurs qui ont déjà fait de gros investissements pour "verdir" leur catalogue, mais une mauvaise pour ceux qui pensaient pouvoir se passer encore longtemps de toute forme d'électrification.