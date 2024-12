Notre-Dame de Paris, le point zéro des routes de France

C'est demain samedi 7 décembre qu'interviendra la réouverture de Notre-Dame de Paris, un peu plus de cinq ans après le terrible incendie qui l'avait ravagée. Or, le parvis de la cathédrale est extrêmement important pour les automobilistes : on y trouve en effet le point précis duquel partent les routes nationales du réseau français, et qui permet de mesurer les distances depuis la capitale.

Une petite dalle de bronze scellée au centre du parvis devant Notre-Dame le rappelle : ici se situe le « point zéro des routes de France », soit plus d’un million de kilomètres de voies diverses (nationales, départementales et communales), dont près de 10 000 kilomètres du réseau routier national.

Une lettre royale du 22 avril 1739 officialise ce « point zéro », que représente une rose des vents. Il est entouré d’une dalle en pierre divisée en quatre parties. La plaque telle que nous la connaissons, qui est considérée comme l’une des curiosités de la capitale, a été inaugurée le 1er octobre 1924.

Il semble par ailleurs qu’une Chapelle Saint-Christophe existait entre les IX et XIème siècle à proximité immédiate du parvis de Notre Dame. Or, on rappelle que Saint Christophe – ou Christophe de Lycie, couramment représenté traversant les eaux portant un enfant, en l’occurrence le Christ, sur les épaules - est l'allié des voyageurs. Celui-ci est censé protéger de la mort subite, laquelle peut aller de pair avec les accidents de voiture...