Nouveau Nissan Qashqai (2021) : à partir de 28 990 €

Nissan dévoile les tarifs clients de la troisième génération de Qashqai, qui débarque donc officiellement dans le réseau français. Pour l'heure, le choix de motorisation est limité, puisque seul le 1.3 essence en deux niveaux de puissance est proposé, tandis que la boîte automatique est imposée sur le plus puissant.

Au lancement, nous comptons pas moins de six finitions ! A l'heure où certains constructeurs tentent de simplifier les gammes, Nissan conserve une configuration relativement complexe, puisque dans ces six niveaux, il faut compter la Business - tournée vers les professionnels, et une édition de lancement baptisée Première Edition, disponible depuis le mois de février.

Les finitions du nouveau Nissan Qashqai

Visia : aides à la conduite (freinage d'urgence intelligent avec détection piétons et cyclistes – y compris aux intersections, freinage d'urgence anticollision en marche arrière, système d'alerte prédictif anticollision frontale et alerte anticollision en marche arrière, prévention de franchissement de ligne intelligent et système de surveillance des angles morts intelligent), feux arrière LED, phares LED, régulateur de vitesse adaptatif, démarrage sans clé- radars de stationnement arrière, climatisation manuelle

: aides à la conduite (freinage d'urgence intelligent avec détection piétons et cyclistes – y compris aux intersections, freinage d'urgence anticollision en marche arrière, système d'alerte prédictif anticollision frontale et alerte anticollision en marche arrière, prévention de franchissement de ligne intelligent et système de surveillance des angles morts intelligent), feux arrière LED, phares LED, régulateur de vitesse adaptatif, démarrage sans clé- radars de stationnement arrière, climatisation manuelle Acenta (rajoute) : écran tactile central 8'', Apple Carplay/Android Auto, caméra de recul, climatisation automatique bi-zone, jantes alliage 17'', essuie-glaces automatiques

(rajoute) : écran tactile central 8'', Apple Carplay/Android Auto, caméra de recul, climatisation automatique bi-zone, jantes alliage 17'', essuie-glaces automatiques N-Connecta (rajoute) : instrumentation numérique 12,3'', système de navigation NissanConnect avec écran central 9'', Apple Carplay sans fil, services télématiques NissanConnect, caméra 360°, jantes 18 pouces

(rajoute) : instrumentation numérique 12,3'', système de navigation NissanConnect avec écran central 9'', Apple Carplay sans fil, services télématiques NissanConnect, caméra 360°, jantes 18 pouces Tekna (rajoute) : affichage tête haute avec projection sur le pare-brise 10,8'', ProPILOT avec Navi-Link sur Xtronic / Drive Assist sur BVM, feux matriciels, hayon électrique , chargeur à induction

(rajoute) : affichage tête haute avec projection sur le pare-brise 10,8'', ProPILOT avec Navi-Link sur Xtronic / Drive Assist sur BVM, feux matriciels, hayon électrique , chargeur à induction Tekna+ (rajoute) : sellerie cuir matelassé Nappa, sièges avant chauffants / fonction mémoire / fonction massage, système audio Bose, toit panoramique en verre et rails de toit longitudinaux.

Les prix du nouveau Nissan Qashqai

Moteur Finition Prix



1.3 140 ch, microhydration, boîte manuelle







Visia 28 990 € Acenta 31 490 € Business Edition 31 790 € N-Connecta 33 490 € Tekna 35 790 € Premiere Edition 36 240 €

Moteur Finition Prix



1.3 158 ch, microhybridation, boîte automatique Xtronic





Acenta 34 590 € Business Edition 34 890 € N-Connecta 36 590 € Tekna 38 890 € Premiere Edition 39 340 € Tekna+ 41 890 €