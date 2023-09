Le dernier Kangoo prend son travail au sérieux et cela se voit. Déjà par son coup de crayon : fini, la bouille joviale du premier opus de 1997 et de son remplaçant de 2007, le nouveau modèle adopte un regard sévère rappelant les VP de la marque. Ensuite par son mobilier, cossu et rectiligne au point de devenir aussi austère qu’un modèle germanique. Et enfin par son sens de l’accueil avec une habitabilité en net progrès et une modularité dans l’air du temps, avec notamment une banquette dessinant trois places distinctes et rabattable au niveau du plancher de coffre.

Mais le célèbre ludospace au Losange va encore plus loin dans cette inédite version allongée puisqu’il gagne 43 cm entre les plaques d’immatriculation, soit 4,91 m hors tout, contre 4,68 m pour le Grand Kangoo précédent.

dailymotion Nouveau Renault Grand Kangoo : transporteur de troupe ! En direct du salon de Lyon 2023

Un coffre géant, même à sept !

Des dimensions redoutables en milieu urbain mais qui lui permettent de proposer une habitabilité royale, une troisième rangée de sièges pour accueillir jusqu'à 7 personnes, et un coffre géant à faire pâlir tous les SUV du marché, avec 1 340 litres en configuration 5 places, et 500 litres une fois tous les sièges déployés. Notez que la banquette de la version courte est remplacée par trois sièges indépendants, coulissants, rabattable en portefeuille contre leurs homologues avant et amovibles.

L’accès aux places arrière est facilité par des portes latérales coulissantes de 83 cm de large (soit 18 cm de plus que celles du Kangoo court), et par des sièges de 2e rangée basculant largement pour éviter les contorsions en s’installant tout au fond.

Notez enfin que le ludospace est un déménageur exemplaire : lorsque tous les sièges sont extraits (24 kg par siège quand même) et le celui du passager rabattu en tablette (option), il libère jusqu'à 3 750 litres et une longueur de chargement de 3,11 m jusqu'à la planche de bord.

Si le Grand Kangoo est doté en série d’un hayon, il peut également recevoir deux portes battantes vitrées 2/3-1/3 permettant d'ouvrir le coffre sans arrière-pensée dans les parkings bas de plafond

Thermique ou électrique…

En version thermique, le Grand Kangoo propose le 1.3 TCe 130 ch en boîte manuelle (6 rapports) ou automatique (double embrayage 7 rapports), ainsi que le diesel 1.5 dCi 95 ch (en BVM 6). Et en électrique, il reçoit le moteur de la version courte (122 ch et 245 Nm de couple), alimenté par une batterie de 45 kWh utiles.

Inférieure de 20 km à celle du petit Kangoo, l'autonomie culmine à alors 265 km en cycle mixte WLTP. Difficile donc, d’imaginer plus de 200 km sur autoroute, surtout après une recharge en courant continu de 80 % (la plus rapide). Très juste donc, a priori. Et hélas, la puissance de charge modeste de 80 kW suggère des ravitaillements bien supérieurs à 30 minutes sur les stations d’autoroutes…

Seule bonne surprise : le Grand Kangoo accepte 22 kW en courant alternatif, ce qui permet de récupérer rapidement quelques dizaines de kilomètres sur les bornes publiques d’agglomérations ou de centres commerciaux.

La gamme débutera avec la finition Authentique, puis se poursuivra avec l’Équilibre, et enfin la Techno. Les tarifs ne sont pas encore communiqués, de même que les listes d’équipements, mais nul doute que ces derniers seront calqués sur ceux du modèle court.

Je n'aime pas

L'instant Caradisiac : surprises au démontage…

Nous n'avons pas pu nous empêcher de jouer à démonter les sièges. Une petite dizaine de minutes a été nécessaire pour comprendre comment les ôter et les replacer aisément dans leurs charnières (il ne faut pas les basculer à fond vers l'avant), faute de manuel d'utilisateur dans la boîte à gants. L'opération est un peu fastidieuse et il faut sortir les muscles. Surtout, il convient de ne pas oublier de débrancher chaque fiche du témoin de bouclage de ceinture, sous peine de tout arracher…