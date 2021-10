Nouveau Renault Kangoo : le dCi 115 ch arrive

Le tout nouveau Kangoo a été lancé avec une offre limitée : deux essence, les TCe de 100 et 130 ch, et un diesel, le dCi de 95 ch. Pour les amateurs de gazole (il en reste), c'est une puissance qui peut sembler modeste, surtout pour un engin qui doit emmener famille et bagages.

Heureusement, comme le révèle un membre du forum Worldscoop, un diesel plus musclé rejoint enfin le catalogue. Il s'agit du 1.5 fort de 115 ch. Il délivre un couple de 260 Nm, ce qui sera le maximum pour l'offre du Kangoo 3 thermique. Les performances sont évidemment meilleures, même si les valeurs n'ont rien de sportif ! Il faut ainsi 12,0 secondes pour passer de 0 à 100 km/h, contre 15,1 secondes avec le 95 ch.

Ce Kangoo est annoncé avec une consommation en cycle mixte variant de 5,4 à 5,6 l/100 km. Les rejets de CO2 sont compris entre 143 et 154 g/km. Ce qui fait que ce Kangoo dCi 115 ch est malussé. Le bloc dCi 115 ch sera uniquement couplé à la finition haute, l'Intens, avec un prix de 28 650 €.

Lors de la présentation, Renault avait promis une variante EDC 7 rapports des modèles diesel, ainsi que du TCe 130 ch. Mais il n'y en a toujours pas au catalogue. Une absence qui est sans doute liée à la pénurie de semi-conducteurs.

