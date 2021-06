Nouveau Toyota Land Cruiser : tout change, mais il ne viendra pas en Europe

C'est une légende du tout-terrain, au même titre qu'un Nissan Patrol, un Mitsubishi Pajero ou un Land Rover Defender. Mais alors que les premiers ont disparu de la plupart des marchés, lui poursuit sa route sereinement. Le Toyota Land Cruiser est aujourd'hui renouvelé par le constructeur nippon qui en fait un de ses modèles haut de gamme phares.

L'aventure dure depuis le début des années 50. Le "BJ" a bien évolué, et il faut bien dire qu'il s'est un peu éloigné de ses prétentions rustiques. Plus embourgeoisé que jamais, le Land Cruiser est désormais le pendant japonais du Range Rover, l'image baroudeuse étant probablement un peu plus marquée.

Il aura fallu attendre plus de dix ans pour voir un nouveau Land Cruiser. La précédente Série 15 laisse sa place à un tout nouveau modèle à l'allure clairement pensée pour les marchés cibles : Amérique du Nord, Moyen-Orient et Russie, notamment.

Basé sur la toute récente plateforme modulaire TNGA (Toyota New Global Architecture), le nouveau Land Cruiser abandonne le V8 5.7. Le 4x4 fait désormais confiance à deux moteurs : un V6 3.3 diesel, et un nouveau V6 3.5 biturbo essence. Toyota précise que, sur certains marchés, un V6 essence atmosphérique sera proposé.

Les blocs suralimentés seront associés à une boîte automatique à dix rapports. La transmission intégrale avec blocage des trois différentiels est de série. Si la Série 15 était déjà plus cossue que les anciennes versions de Land Cruiser, celui-ci franchit un pas supplémentaire avec l'adoption d'une suspension adaptative pilotée et configurable via les modes de conduite.

L'adoption de la nouvelle plateforme change une donnée importante : si le gabarit (longueur, largeur et hauteur) reste globalement inchangé, le Land Cruiser 300 perd 200 kg par rapport à la précédente génération !

Les changements se poursuivent à l'intérieur avec une vraie révolution sur la planche de bord, qui hérite d'un grand écran tactile de 12,3 pouces, avec la connectivité smartphone ou encore la caméra 360°. Un Land Cruiser qui gagne par ailleurs une grande palette d'aides à la conduite. L’autre petite nouveauté est l'apparition d'un Land Cruiser "GR Sport" avec une livrée spécifique, plus agressive (jantes noires, grille spéciale...).