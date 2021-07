Volkswagen Caddy California (2021) : à partir de 34 680 €

Dévoilée à la fin de la précédente période estivale, le Caddy California intègre officiellement le catalogue VW France. La marque allemande annonce sa commercialisation avec un ticket d'entrée à 34 680 €. C'est évidemment bien moins que les 52 000 € de prix de base du California, mais le gabarit et les équipements diffèrent grandement.

De série, le Caddy California embarque tout de même la kitchenette intégrée, le lit pliant (198x107), les tables et chaises de camping, la grille de ventilation avec moustiquaire, les rideaux occulants, la prise 230V, les aides au stationnement avant et arrière ou encore les préparations pour l'attelage et la deuxième batterie. A partir du second trimestre 2022, la tente modulaire avec matériel de camping sera également proposée aux clients.

Ce Caddy California a droit à deux moteurs : un TDI 122 ch et un TSI 114 ch, avec, à chaque fois, le choix de la boîte manuelle ou DSG. Une variante quatre roues motrices 4Motion est disponible sur le diesel 122 ch, mais seulement en boîte mécanique. Signalons enfin la présence de deux configurations : Caddy California et Caddy California "Maxi", qui permet de gagner 35 centimètres en longueur, à 4,85 mètres.

Les prix du Volkswagen Caddy California