Volkswagen : le nouveau Caddy transformé en mini camping-car

Vans et camping-cars font partie des gagnants du déconfinement et de cet été particulier. Volkswagen est bien implanté sur ce marché avec son California. Mais le California, c'est maintenant toute une famille de modèles. Après le Grand California, voici le petit, dérivé du nouveau Caddy. Preuve d'ailleurs de l'importance du modèle : le Caddy California est présenté alors que la version classique n'est pas encore dans les concessions.

Ce modèle est taillé pour ceux qui veulent un prix plus accessible et un petit gabarit. Le Caddy California mesure 4,50 mètres de longueur (un modèle allongé à 4,85 mètres sera disponible par la suite). Parmi les aménagements, il y a bien sûr le lit, logé au-dessus du coffre. Une fois déplié, celui-ci mesure 1,98 mètre de long et 1,07 mètre de large.

Évolution par rapport à l'ancien Caddy Beach, la banquette arrière n'est pas une partie du lit. Elle peut être retirée avant de partir, ce qui permet de gagner de la place pour le rangement. Des protections permettent de recouvrir les vitres pour dormir à l'abri du soleil. Dans le coffre, on peut avoir une mini-cuisine, avec un feu à gaz. Elle se déplie vers l'arrière, sous le hayon. Le logement intègre aussi un tiroir à couverts. Dans un sac se cachent deux chaises et une table de camping.

Avec son petit gabarit, le California est plutôt taillé pour un couple. Mais pour ceux qui veulent partir en famille ou avec des amis, Volkswagen propose un système de tente modulable qui vient se greffer à l'arrière du véhicule, avec un espace pour dormir. Cette tente peut même être utilisée de manière autonome.

La base est le tout nouveau Caddy, on retrouve donc un équipement dernier cri, avec par exemple instrumentation numérique et écran tactile jusqu'à 10 pouces. Ce Caddy sera proposé au lancement avec deux blocs diesel TDI de 75 et 122 ch.