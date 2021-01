Nouveautés 2021 - Breaks et monospaces – Le Renault Kangoo 3 arrive et Peugeot prépare deux breaks de haut niveau : 508 SW PSE et 308 SW.

Janvier

Renault Scénic

Il s'agit d'un léger lifting pour le Renault Scénic avec des modifications au niveau du bouclier avant (antibrouillards rectangulaires cerclés d’un jonc chromé et grille inférieure modifiée). On trouve à l'arrière un jonc chromé au-dessus de la plaque d’immatriculation et une antenne aileron de requin sur le toit. Pour l’équipement on note l’arrivée de phares 100 % LED en série, de nouvelles jantes, de nouvelles teintes et l’offre d’équipements de la gamme du monospace Renault est remaniée. Sous le capot il n'y a plus de diesel, seulement des blocs essence de 115, 140 et 160 ch. Ce sera sans doute dernier restylage du Scénic et du Grand Scénic qui sont condamnés au départ à la retraite dans un futur assez proche.

Suzuki Swace

Pour créer un break de 4,65 m de long, Suzuki s’est fourni chez Toyota et lui a emprunté sa Toyota Corolla Touring Sports. Par rapport à sa cousine technique de Toyota, la Suzuki Swace affiche une calandre et un bouclier avant légèrement différent, c’est à peu près tout. Le volume de coffre est annoncé à 596 litres avec un plancher qui peut se positionne sur plusieurs hauteurs. Pour la motorisation le choix est vite fait, il y a une seule motorisation hybride de 122 ch. Ce break fait par ailleurs le plein d’équipements de confort avec sièges avant chauffants, climatisation auto avec détection des occupants… Quant à son tarif, il démarre à 25 050 €.

Mars

BMW Série 2 Active Tourer

Du changement pour le monospace BMW Active Tourer qui va modifier son style pour être plus proche de celui d’un crossover. On le constate en analysant les images des prototypes très camouflés qui circulent en ce moment même en Allemagne. Sa calandre devrait aussi être un peu moins voyante que celle de la BMW Série 4 et être proche de celle de la Série 1. Les projecteurs devraient être similaires à ceux de la Série 1, tandis que les feux arrière devraient avoir un air de ressemblance avec ceux de la BMW Série 3. Dans l’habitacle il y aura aussi de belles modifications et plus de modernité. Pour les moteurs, l’offre devrait être celle de la BMW Série 1 avec une motorisation hybride rechargeable. Enfin, il n’est pas sûr que la version à sept places BMW Gran Tourer soit conservée, c’est pourquoi le monospace BMW Série 2 Active Tourer devrait voir sa taille s’allonger tout en restant une stricte cinq places.

Avril

Peugeot 508 SW PSE (Peugeot Sport Engineered)

En plus de la berline Peugeot 508 PSE, la marque au lion propose la variante break avec la même motorisation hybride rechargeable de 360 ch. Affichée à 68 400 €, cette Peugeot 508 SW PSE affiche comme la berline des appendices aérodynamiques spécifiques et voit sa garde au sol abaissée de 4 mm tandis que les voies ont été élargies avec 24 mm de plus à l’avant et 12 mm de plus à l’arrière. Pas de changement en revanche pour l’habitabilité du modèle ni pour le volume de chargement qui est de 530 litres. À bord on trouve une sellerie spécifique avec un mélange de cuir, de mailles 3D et d’Alcantara. De jolies surpiqures couleur Kryptonite (vert clair) égayent le tout. Les performances de cette Peugeot 508 SW PSE sont, selon le constructeur, identiques à celles de la berline avec une vitesse maxi en électrique de 135 km/h, le 0 à 100 km/h en 5s2 et la reprise de 80 à 120 km/h (en D) en 3 s. Grâce à cette motorisation Hybrid4 (moteur thermique + électrique à l’avant et moteur électrique à l’arrière), ce break Peugeot est à roues arrière motrices lorsque le mode 100 % électrique est enclenché (on a droit alors à une autonomie électrique de 42 km). Lorsque l’on veut la pleine puissance, c’est un véhicule quatre roues motrices.

Mai

Renault Kangoo

Pour la troisième génération de son Renault Kangoo, le constructeur français a tout changé. Ce ludospace qui existe toujours en modèle commercial Kangoo Van, adopte la plateforme CMF-C/D, une architecture utilisée par les Renault Mégane, Renault Scénic et même la Renault Talisman. Avec cette base plus moderne, le Renault Kangoo monte en gamme avec l’arrivée à bord d’un écran multimédia de belle dimension (avec système Easy-Link) placé tout en haut de la planche de bord, au-dessus des commandes de climatisation empruntées à la Renault Clio. On constate aussi visuellement que les matériaux du mobilier intérieur sont d’une qualité en hausse par rapport à la précédente génération. Si le Renault Kangoo Van est disponible en deux longueurs, le Renault Kangoo (ludospace ou combispace comme l’appelle Renault) n’existera qu’en une seule longueur et restera à cinq places. On attend de nouvelles informations de la part de Renault pour connaître les tarifs, les motorisations (on imagine qu’il y aura deux diesels 95 et 115 ch et deux blocs essence de 115 et 140 ch), l’offre d’équipements de ce modèle qui sera produit à Maubeuge dans le département du Nord.

Octobre

Peugeot 308 SW

En même temps qu’il présentera la Peugeot 308 berline, le constructeur dévoilera sa variante break Peugeot 308 SW. Comme la berline, ce modèle conservera les mêmes proportions que l’actuelle génération tandis que sa plateforme EMP2 évoluera pour accueillir, peut-être en 2023, une motorisation 100 % électrique. Pour le lancement, le break Peugeot 308 SW disposera sous son capot de motorisations essence et d’un ou deux diesels. Il devrait y avoir aussi une motorisation hybride rechargeable. La capacité de chargement ne devrait pas évoluer et resterait à 610 litres.