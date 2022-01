Nouveautés 2022 – Citadines : les nouvelles Mazda 2 et Mini arrivent et la Toyota Aygo X, une mini-citadine de choc, fait ses débuts.

Janvier

Ford Fiesta

Voici venu le temps des premières livraisons pour la Ford Fiesta restylée. Dévoilée l’an dernier, la version liftée de la citadine de l’Ovale bénéficie surtout de modifications d’ordre esthétique. À l’avant les designers ont augmenté la taille de la calandre qu’ils ont rehaussée, par ailleurs ils ont réduit la taille des optiques (qui sont à LED et peuvent adopter la technologie Matrix), le capot est plus horizontal et le logo est désormais au centre de la calandre. À l’arrière les différences sont minimes, on note toutefois que les feux sont plus sombres et affichent un contour noir. Six finitions sont au programme (Cool & Connect, Titanium Vignale, ST-Line, ST-Line X, Active X et ST) et chacune d’entre elles arbore une calandre spécifique (lamelles horizontales, lamelles horizontales et contour chromé, lamelles verticales, nid d’abeille…). Dans l’habitacle, l’instrumentation est numérique en 12,3 pouces de série sur la finition Titanium Vignale et en option sur ST-Line et Active X, et ce sera tout pour les modifications à bord. Sous le capot on trouve des moteurs essence de 75 ch à 200 ch (pour la ST) et aussi de l’E85 avec un bloc de 95 ch. Les tarifs débutent à 17 390 €.

Mars

Toyota Aygo X

Les mini-citadines n'ont plus la cote auprès des constructeurs et pourtant Toyota y croit toujours avec cette remplaçante de Toyota Aygo qui se nomme Aygo X. Le X qui se prononce Cross est là pour l’aspect baroudeur de cette auto qui se prendrait presque pour un SUV avec ses protections plastiques et sa garde au sol relevée. Plus longue de 23 cm que l’ancienne Aygo (3,70 m au lieu de 3,47 m) et malgré un empattement en hausse, la place est toujours mesurée à l’arrière et les vitres sont toujours entrebaillantes. C’est le volume de coffre qui profite de la hausse des dimensions avec une capacité qui passe de 171 à 231 litres. Afin de rendre plus désirable cette auto, l’Aygo X sera disponible avec un toit ouvrant en toile. Cet équipement sera de série sur l’offre de lancement puis en option ensuite. À bord on trouve une instrumentation mixte (analogique et numérique) un écran tactile de 7 à 9 pouces. Un seul moteur est disponible, un bloc trois cylindres essence 1.0 de 72 ch. Le tarif de la version d’entrée de gamme est affiché à 15 990 €.

Mai

Toyota Yaris GR Sport

Toyota revisite sa Yaris Hybride pour lui donner un peu plus de sportivité. La Toyota Yaris GR Sport n’a rien à voir avec la Toyota Yaris GR qui, elle, est une vraie sportive avec un bloc de 261 ch. La Toyota Yaris GR Sport reste la cinq portes bien connue, fabriquée en France, avec sa motorisation hybride de 116 ch. Pour la rendre plus amusante à conduire, la division sportive de Toyota Gazoo Racing (GR) a doté les suspensions de cette auto de réglages spécifiques (il y aura moins de roulis), a renforcé le châssis pour améliorer la rigidité et lui offre une direction électrique plus consistante… La dotation en équipements est importante et pour lui donner un aspect un peu plus sportif, outre une calandre et un diffuseur arrière spécifiques, on a droit à une peinture gris chrome et de nombreux badges GR. Dans l’habitacle on trouve un volant en cuir perforé, un pédalier en aluminium, des inserts bronze sur les aérateurs, la console centrale et les panneaux de porte. Toutes ces modifications auront bien sûr un coût et selon nos estimations, le tarif de base de cette auto devrait être affiché à 27 000 €.

Septembre

Mazda 2

La nouvelle Mazda 2 est une… Toyota Yaris. C’est vrai, la nouvelle Mazda 2 va être fabriquée en France à Valenciennes sur les chaînes de l’usine qui produit la Toyota Yaris, dont la petite Mazda va emprunter pratiquement tous les éléments. La Mazda 2 dispose de la motorisation hybride de 116 ch de la Yaris, des équipements de la Yaris, du design de la Yaris excepté le badge et les jantes. À noter que lors de son lancement, les deux Mazda 2 cohabiteront pendant un certain temps. L’ancienne génération ayant bénéficié d’un restylage en 2020, elle restera au catalogue du constructeur avec deux blocs essence de 90 ch (en deux versions une associée à la boîte auto et l’autre microhybridée et à boîte manuelle) et 115 ch microhybridé.

Novembre

Mitsubishi citadine

Si elle voulait quitter l’Europe il y a quelque temps, ce n’est plus le projet de la marque japonaise aux trois diamants. Elle s’est décidée à rester sur le vieux continent et accepter l’offre de Luca de Meo qui lui a proposé d’utiliser la base CMP de Renault pour produire dessus un SUV citadin et une citadine. Reprenant les éléments de la Renault Clio 5, Mitsubishi se dotera en fin d’année au moment de sa présentation, d’une citadine qui pourrait doper ses ventes dans de fortes proportions. Affichant un design Mitsubishi, cette auto devrait reprendre les motorisations de la Clio avec en particulier la motorisation hybride de 140 ch.

Décembre

Mini Hatch 3 et 5 portes

Présentation en fin d’année des nouvelles Mini en trois et cinq portes qui seront commercialisées en 2023. On découvrira alors ce que cachent les camouflages des prototypes des versions thermiques. Alors que la marque anglaise a décidé de passer au tout électrique en 2030, cette nouvelle génération de Mini disposera bien de moteurs thermiques en plus de l’électrique. La version électrique sera produite en Chine où elle a été récemment surprise décamouflée, alors que les trois et cinq portes sortiront de l’usine anglaise d’Oxford. À bord, si l’écran central rond devrait être conservé, l’ambiance devrait être plus sobre à l’image du récent prototype Mini Strip conçu par le designer Paul Smith