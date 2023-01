Nouveautés 2023 – Coupés : des Porsche d’exception avec les Porsche 911 Dakar et 911 T et une série limitée d’inspiration course années 70 : la BMW 3.0 CSL.

Février

Maserati GranTurismo

Toujours à la pointe de l’élégance, le coupé Maserati GranTurismo change de génération. La Maserati GranTurismo change d’ère en troquant son bloc V8 pour un V6 biturbo, il s’agit du V6 Nettuno de la Maserati MC20. En intégrant le compartiment moteur de la Maserati GranTurismo, ce V6 passe de 630 ch à 490 ch pour l’entrée de gamme appelée Modena et jusqu’à 550 ch pour la version haut de gamme Trofeo. Avec 590 ch sous le capot la Maserati GranTurismo passe de 0 à 100 km/h en 3,5 secondes et peut atteindre les 320 km/h. S’il ne dispose pas d’une version hybride, le coupé du Trident existe cependant en version Folgore électrique équipée de trois électromoteurs d’une puissance cumulée de 760 ch. Le lancement de ce modèle est prévu pour le printemps.

Mars

Porsche 911 T

C’est une Porsche 911 pour les puristes, une Porsche 911 sans artifice aérodynamique et avec un moteur de 385 ch associé à une simple boîte manuelle. La Porsche 911 T (T pour Touring) c’est tout cela et pour bénéficier d’une voiture la plus légère possible qui reprend la base d’une Carrera on a un vitrage affiné, une insonorisation réduite et une batterie moins lourde et l’on a supprimé les sièges arrière (on peut cependant les conserver, c’est une option gratuite). Malgré tout, cette Porsche 911 T n’est pas spartiate pour autant puisque de série et pour 126 300 €, la dotation comprend : différentiel autobloquant, suspension pilotée PASM avec garde au sol abaissée de 10 mm, jantes Carrera S (20 pouces à l’avant et 21 pouces à l’arrière), volant GT, échappement sport et sièges sport. En option, il est possible de disposer de roues arrière directrices pour améliorer les manœuvres en ville.

Avril

BMW M2

Sous le capot du coupé BMW M2, on découvre un bloc six cylindres en ligne de 3 litres de cylindrée de 460 ch et 550 Nm de couple, de quoi propulser la bête de virage en virage avec le sourire. La boîte M Steptronic à huit rapports de série vous permettra de passer de à 0 à 100 km/h en 4,1 secondes et d’atteindre les 250 km/h (285 km/h avec le Pack M Driver’s Package). Avec la boîte manuelle à six rapports en option (avec assistant de changement de vitesse débrayable), ce sera à peine moins rapide, le 0 à 100 km/h s’effectuant en 4,3 secondes. Pour éviter de patiner, la répartition du couple entre les roues arrière motrices est contrôlée par un différentiel actif M-Special qui peut, si vous en avez l’envie, vous permettre d’effectuer quelques manœuvres de drift.

Mai

Porsche 911 Dakar

En 1984, Porsche remporte le Paris-Dakar avec une Porsche 911 piloté par René Metge qui avait comme co-pilote Dominique Lemoine. Pour fêter quarante ans plus tard cet exploit, la marque allemande propose une série spéciale limitée à 2 500 exemplaires baptisée Porsche 911 Dakar. Elle est équipée d’un six cylindres à plat de 480 ch, de quatre roues motrices et directrices, du Porsche Dynamic Chassis Control (PDCC), d’un système de stabilisation active du roulis et des supports moteur actifs de la 911 GT3. En option, on peut modifier le style de son auto pour le rapprocher de celui de la 911 victorieuse du Paris-Dakar avec le pack design Rallye à 26 280 euros et l’on peut même choisir un numéro de course entre 0 et 999. La Porsche 911 Dakar est proposée au prix de 226 689 €.

Juin

BMW 3.0 CSL

Présentée dans le cadre du Salon de Bruxelles, la BMW 3.0 CSL rappelle avec bonheur les BMW 3.0 CSL de compétition des années soixante-dix et permet à la branche Motorsport (M) de BMW de fêter dignement ses quarante ans. Basée sur la BMW M4, cette BMW 3.0 CSL est une série limitée à 50 exemplaires et au prix unitaire de 750 000 €. Pour ce tarif, on a droit à une voiture recevant un habitacle très proche de celui de la M4 mais disposant d’une carrosserie spécifique avec calandre et extensions d’ailes en carbone et deux ailerons à l’arrière. Sous le capot on trouve un 3 litres biturbo de 560 ch (le plus puissant jamais utilisé dans une BMW M), il est associé à une boîte manuelle.

Novembre

Ford Mustang

La nouvelle Ford Mustang sera bel et bien disponible en Europe à la fin de l’année. Cette septième génération conserve son V8 Coyotte, un bloc atmosphérique de 5 litres dont la puissance est pour le moment tenue secrète (on parle d'une puissance de 480 ch et jusqu'à 500 ch pour la nouvelle version Dark Horse). Ce moteur sera associé à une boîte manuelle ou à une boîte automatique à 10 rapports. Le quatre cylindres 2.3 EcoBoost devrait également être au catalogue de la belle sportive américaine. Celle-ci dispose d’un intérieur entièrement repensé avec deux larges écrans qui forme une dalle numérique incurvée qui est associée au système Sync 4 qui dispose d’Apple CarPlay et Android Auto.