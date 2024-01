Nouveautés 2024 – Citadines : la Renault 5 revient tout comme la Lancia Ypsilon et la Citroën C3 se dote d’une version électrique attractive.

Février

Lancia Ypsilon

La nouvelle Lancia Ypsilon qui a déjà fait beaucoup parler d’elle sera présentée officiellement en février pour une commercialisation dans le courant de l’été. Au lancement, seule une série limitée 100 % électrique (sans doute 156 ch) de la Lancia Ypsilon sera disponible avec un habitacle conçu en partenariat avec la marque de mobilier Cassina (cuir surpiqué au menu). Cette Ypsilon sera la première Lancia à inaugurer le système d’infodivertissement « S.A.L.A. » (pour Sound Air Light Augmentation). Un dispositif électronique qui commande l’audio, la climatisation et l’éclairage intérieur au son de la voix. Plus tard arriveront sous le capot des motorisations essence micro-hybridées de 100 et 136 ch et une version électrique de 136 ch. Fidèle à son passé sportif, la marque italienne proposera aussi une version sportive HF dont on ne connaît pas encore les caractéristiques.

Mars

Suzuki Swift

Pour la nouvelle génération de la Suzuki Swift, la marque japonaise revoit son modèle en profondeur tout en conservant bon nombre des spécificités de la version précédente. Ainsi sous le capot de ce modèle on trouve un petit moteur essence micro-hybride, mais il s’agit cette fois d’un trois cylindres (quatre précédemment) micro-hybridé en 12 volts de 1 197 cm3 et d’une puissance de 81 ch. Le constructeur annonce des consommations et des émissions en baisse et indique que cette auto sera toujours disponible en option avec une transmission intégrale Allgrip. La voiture conserve des proportions similaires à celles de la génération précédente, sauf pour la longueur qui augmente de 15 mm (3,86 m). Le volume de coffre s’affiche toujours à 265 litres, mais son remplissage devrait être plus facile avec un seuil de chargement en baisse. L’offre d’équipement est en progression avec de nouvelles aides à la conduite et l’on note l’apparition d’un écran tactile plus grand. Il passe de 7 à 9 pouces et se place désormais en haut d’une planche de bord plus horizontale, de plus il peut être maintenant être commandé par la voix. Quant au style du modèle, il est dans la droite ligne du précédent modèle avec quelques différences cependant comme la calandre plus large et sans logo, les poignées de porte à l’arrière qui ne sont plus dans les montants, le capot qui recouvre les ailes avant, les projecteurs plus anguleux…

Avril

Citroën C3

Premier modèle du programme européen « Small car » de Stellantis, la nouvelle Citroën C3 doit beaucoup à la C3 Aircross indienne et à la C3 brésilienne en ce qui concerne le style, tout en s’éloignant de ces deux modèles pour le reste : équipements obligatoires, normes européennes de sécurité et de rejets polluants. Citadine dans l’âme, la Citroën C3 lorgne du côté des petits SUV avec ses protections plastiques et sa garde au sol relevée de 3 cm. La nouvelle Citroën C3 dispose d’une motorisation essence de 100 ch avec boîte mécanique 6 rapports ou micro-hybridée de 100 ch avec boîte auto e-DCS6, mais aussi, et surtout, d’une motorisation électrique de 113 ch (autonomie de 320 km) qui la transforme en Citroën ë-C3. C’est la Citroën ë-C3 qui fait l’essentiel du spectacle, car la citadine de 4 m de long en tout électrique est affichée à partir 23 300 €, sans la déduction du bonus écologique auquel elle a droit. Si la version d’entrée de gamme ne vous satisfait pas, vous pourrez commander la version haut de gamme (seules les finitions d’entrée de gamme You et haut de gamme Max sont disponibles au lancement) à 27 800 €.

Juillet

Fiat Panda

Retenez la date, c’est le 11 juillet 2024 que la nouvelle Fiat Panda sera dévoilée au public. Elle s’équipera de la nouvelle plateforme « Smart Car » du groupe Stellantis, la même que celle de la nouvelle Citroën C3. D’ailleurs la citadine française va donner ses motorisations essence et 100 % électrique à sa cousine technique italienne. Plus grande que la génération actuelle, la nouvelle Fiat Panda mesurera 4 mètres de long, ce qui la rendra, en étant plus spacieuse, encore plus polyvalente. La citadine italienne va aussi comme sa cousine Citroën C3 afficher un petit air de SUV, en s’habillant de protections plastiques et en relavant sa garde au sol. Pour Fiat, il convient de rendre cette auto cool, populaire et abordable comme l’était la première Panda lancée en 1980.

Septembre

Renault 5 E-Tech

Après une présentation de la version de série qui devrait avoir lieu lors du prochain Salon de Genève (ouverture au public du 28 février au 3 mars), les premières livraisons de la Renault 5 E-Tech devraient débuter à la fin de l’été. Cette auto, qui devrait être assez fidèle au concept-car, succédera à la Renault Zoé et proposera une entrée de gamme affichée à 25 000 € ou moins. La Renault 5 E-Tech inaugurera une nouvelle plateforme (AmpR Small) dérivée de la base CMF-B et réservée aux véhicules électriques et elle sera produite en France à Douai. Elle connaîtra une déclinaison sportive chez Alpine, qui devrait reprendre bon nombre d’éléments stylistiques du concept-car Alpine A290β présenté l’an dernier.

Octobre

Dacia Spring 2 (restylage)

Alors que l’actuelle Dacia Spring (qui produite en Chine n’a plus droit au bonus) baisse son tarif de 2 400 € pour continuer à plaire au plus grand nombre, la marque prépare une évolution de sa citadine électrique qui devrait être présentée à l’automne pour une commercialisation en 2025. Il s’agira d’un restylage qui fera passer la petite électrique pour une nouvelle génération. La Dacia Spring devrait adopter une instrumentation digitale et un écran d’infodivertissement plus grand (10 pouces au lieu de 7 pouces) tout en conservant ses deux motorisations de 45 et 65 ch associées à une batterie plus grosse pour une meilleure autonomie.

Novembre

Mini (5 portes)

Toujours en période d’essai, la nouvelle Mini 5 portes sera dévoilée en fin d’année pour une commercialisation début 2025. Cette auto n’existera qu’avec des moteurs thermiques et sera produite dans l’usine d’Oxford en Angleterre. La nouvelle Mini 5 portes devrait voir sa taille légèrement augmentée afin de dépasser très légèrement les 4 mètres de long. Cette auto devrait être proposée en trois versions, dont la version sportive John Cooper Works (JCW). Très proche de la nouvelle mini 3 portes électrique en ce qui concerne son habitacle, elle devrait afficher un design légèrement modifié dans le traitement de la calandre et de la signature lumineuse.