Voici la nouvelle Suzuki Swift qui arrive en France

Il y a quelques jours, Suzuki profitait du salon de Tokyo 2023 pour dévoiler sa nouvelle Swift de quatrième génération sous la forme d’un show-car. Dans la foulée, le constructeur japonais publiait les premières images de sa version définitive appelée à être commercialisée dans son marché domestique, avec le volant à droite.

Cette fois, voici la Swift qui sera commercialisée en Europe à partir de l’année prochaine. Elle est évidemment rigoureusement identique à la Swift japonaise, à quelques détails près comme la position du volant. Elle mesure 3,86 mètres de long et reste donc plus petite que les citadines thermiques classiques du segment B (mais aussi moins grosse que la future Renault 5 E-Tech électrique et ses 3,92 mètres). Équipée d’un écran tactile de 9 pouces à l’intérieur sur la console centrale, cette Swift progresse évidemment sur le plan de la technologie et dispose (sans doute en option) du système de centrage dans la voie en plus du régulateur de vitesse adaptatif en plus d’autres éléments de sécurité (dont certains deviennent obligatoires sur les voitures neuves).

81 chevaux sous le capot

Suzuki France dévoile aussi les caractéristiques techniques de l’auto en présentant pour l’instant un unique moteur, le bloc essence à trois cylindres de 1,2 litre « Z12E » associé à une hybridation légère en 12 volts. Accouplé à une boîte manuelle à cinq vitesses, le groupe motopropulseur développe 60 kW soit 81 chevaux (pour un couple maximum de 110 Nm). En option, les clients pourront opter pour la transmission intégrale Allgrip qui reste absolument unique sur le créneau des micro-citadines (et qui existe aussi sur l’Ignis encore plus petite). La commercialisation débutera l’année prochaine et pour l’instant, on ne connaît pas le prix.