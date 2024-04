Nouveautés : pleins phares sur le groupe Renault !

Renault Group l’a annoncé avec fierté le 14 février dernier, ses résultats ont atteint en 2023 un niveau historique. Outre les chiffres financiers qui traduisent la bonne santé du groupe, celui-ci peut s’enorgueillir de voir la Dacia Sandero sur la deuxième marche du podium des voitures les plus vendues en Europe et la Renault Clio à la quatrième place (et même 3e si l’on ajoute les versions VU). La marque au losange met également en avant qu’elle se classe à la troisième place des véhicules particuliers électrifiés (BEV, HEV et PHEV, le mild-hybrid étant exclu de ce classement). Quant à Alpine, l’A110 est le premier coupé sportif à deux places vendu en Europe. Même si dans ce cas les chiffres de vente sont anecdotiques, on salue l’effort.

Et ces bons chiffres pourraient connaître un embellissement en cette année 2024, avec l’arrivée de nouveaux modèles, de nouvelles versions ou de restylages prévus par les trois marques que sont Alpine, Dacia et Renault. Quant à la petite dernière, Mobilize, qui a été créée en 2021 et se consacre aux nouvelles mobilités, elle ne fait pas trop parler d’elle. Il faut dire que ses débuts ont été un peu laborieux et que la marque a été obligée de se séparer de sa Limo (une EZomm Yi chinoise rebadgée) qui était une familiale « clé en main » pour les professionnels du transport. Le loyer demandé était, semble-t-il, trop cher et a refroidi les ardeurs des professionnels. Mais la marque Mobilize devrait rebondir cette année avec ses petits modèles Mobilize Duo et Bento qui sont également plus destinés à la location longue durée qu’à l’achat. Et Mobilize, ce sont bien d’autres choses encore comme le financement, l’assurance, la gestion des flottes, etc.

Il y aura de bien belles nouveautés dans le groupe Renault en cette année 2024. on parle bien sûr de la nouvelle R5 électrique, du Renault Captur restylé, mais aussi du Renault Symbioz, une espèce de grand Captur. La troisième génération du Dacia Duster qui arrive et la découverte de l’Alpine A290, la première voiture électrique de série de la marque dieppoise, vont également participer à la bonne visibilité du groupe. Mais il n’y aura pas que des voitures à faire l’actualité…

Il y a aussi des partenariats qui vont se nouer comme celui avec Volkswagen pour la future Twingo. Des partenariats en cours comme avec Valeo pour un nouveau moteur électrique puissant qui se nomme E7A et qui, dans sa version la plus performante, équipera sans doute les futurs bolides de chez Alpine. Mais il y a aussi une association avec Volvo Group et CMA CGM Group pour créer Flexis SAS qui va imaginer de nouveaux fourgons électriques pour le transport et la « logistique du dernier kilomètre ». Des Fourgons qui seront produits dans l’usine de Sandouville (Seine-Maritime). Renault travaille aussi sur l’hydrogène qui pourrait alimenter des moteurs à combustion comme celui du concept-car Alpenglow. Ce prototype qui a été dévoilé au Mondial de Paris en 2022 va faire ses premiers tours de roue devant le public avant le départ de la course d’endurance des 6 heures de Spa-Francorchamps le 11 mai prochain. Enfin, si le passage au tout électrique est prévu pour Renault, le constructeur ne met pas de côté les motorisations thermiques pour autant. Avec sa filiale Horse créée officiellement le 1er juillet 2023 et dont le siège social se trouve à Madrid en Espagne, le Losange compte bien ne pas perdre son savoir-faire dans les moteurs thermiques et hybrides et va s’en servir pour développer, produire et fournir des moteurs thermiques et hybrides de nouvelle génération à faibles émissions. Et puis il y a aussi Ampere, qui est gérée comme une entreprise autonome qui conçoit, développe, fabrique et commercialise des véhicules particuliers électriques sous la marque Renault pour le marché européen.