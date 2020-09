Nouvel Opel Mokka : après l'électrique, place à l'essence et au diesel

En réponse à

Vu que la base technique est totalement identique, la seule différence se fait sur le design ... bref, ca rame fort dans les bureaux de design pour se différencier entre tous les modèles PSA (Citroën, Peugeot, Opel ... et bientot Fiat via un nouveau 500X sur cette plateforme ?) et que ca attire une certaine clientèle sans cannibaliser les autres modèles du groupe.

Bref, les marques nouvellement arrivée dans le groupe doivent trouver leur style. Ici, exit les rondeurs type Citroën sous botox, à voir en vrai ... et on verra si le new Opel @design ère PSA trouve sa clientèle.