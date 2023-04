Nouvelle Abarth 500 électrique : 6 000 heures de travail pour la faire "rugir" !

Il y a un mois, nous vous rapportions que Ferrari avait déposé un brevet pour le système de sonorisation de son futur modèle électrique prévu en 2025, emboîtant ainsi le pas de Dodge avec Charger Daytona SRT Concept émettant un grognement de 126 dB.

Cette fois, c'est au tour d'Abarth d'annoncer avoir travaillé sur la sonorité de son futur modèle "zéro émission", en l'occurrence la 500e. 6 000 heures plus précisément, soit six mois non-stop (ou deux ans dans la globalité). L'enjeu est de taille puisqu'il s'agit de remplacer, dans le cœur des tifosis, les grommellements du 1.4 turbo essence et ses pétarades à l'échappement. La chose est d'autant plus compliquée que cette mécanique est l'une des plus sonore qui soit.

Pour tenter d'y parvenir, la marque au scorpion a mis au point un générateur de son dans une chambre parfaitement insonorisée et dotée d'un revêtement de sol permettant de recréer une surface réfléchissante semblable à celle d'une route. Un équipement qui sera optionnel, hélas.

L'Italienne qui simule…

À la lecture du communiqué de presse, les amateurs de moteurs thermiques devraient y trouver leur compte : "Pour obtenir un résultat optimal, aussi proche que possible de l'original, le son du moteur à essence Abarth a été enregistré tout au long des différentes phases de l'expérience de conduite : accélération, décélération, freinage, virage rapide et bien plus encore. [...] Ceci dans le but d'extraire toutes les fréquences distinctives d'Abarth, lesquelles constituent par essence son ADN, et ainsi créer une nouvelle sonorité dans une matrice virtuelle enrichie de sons additionnels." Reste à accepter le fait que l'auto simule ses rugissements…

Le générateur de son s'adapte au rythme emprunté par le conducteur, avec une sonorité douce à allure cool, et tapageuse façon échappement optionnel Monza en conduite sportive. Et en cas de besoin de calme, il sera possible de le désactiver via les réglages du tableau de bord.

De quoi pimenter quelque peu le caractère de cette petite sportive qui, pour rappel, offrira 155 ch pour effectuer un 0 à 100 km/h en 7s (contre 6s7 pour une 695 thermique de 180 ch), ainsi qu'une batterie de 42 kWh (comme les 500e classiques). Tarifs dans sa version de lancement Scorpionissima : 43 000 € pour la berline et 46 000 € pour le cabriolet, desquels on pourra retrancher le bonus gouvernemental de 5 000 €. Pas de quoi en faire une bonne affaire pour autant !