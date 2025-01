Nouvelle apparition du prototype du futur SUV Mercedes GLC EV

Chez Mercedes on abandonne les lettres EQ qui différenciaient les modèles électriques des modèles thermiques. Ainsi la nouvelle génération du Mercedes EQC va se nommer Mercedes Glc EV. C’est peut-être un détail, mais cela cache une profonde mutation pour les futurs modèles électriques de la marque. Car en plus de ce changement d’appellation, le constructeur allemand devrait utiliser une plateforme plus performante.

Les nouvelles plateformes chez Mercedes sont nombreuses. On connaît la MMA qui va servir à la nouvelle Mercedes CLA, mais aussi au futur GLB EV, on connaît moins la VAN.EA qui servira aux utilitaires électriques ou la AMG.EA qui est réservée aux modèles sportifs de chez AMG. Une MB.EA Large était aussi prévue pour les modèles les plus haut de gamme dont les nouvelles générations de EQE et EQS. Mais Mercedes l’a laissé tomber récemment, car les prévisions des ventes de ces voitures électriques haut de gamme étaient telles que la rentabilité n'était pas possible. Reste la MB.EA qui servira à la future Mercedes Classe C, mais qu’aurait bien pu récupérer ce Mercedes GLC EV.

Temps de recharge courts au menu

Ainsi équipé, ce modèle affichera des performances plus élevées que celle de l’ancien Mercedes EQC qui a disparu du catalogue Mercedes. Grâce à l’utilisation de batteries de forte capacité (plus de 100 kW), ce modèle devrait disposer d’une autonomie correcte. Dans ses versions les plus performantes (AMG) il devrait du fil à retordre aux Porsche Macan Electric et nouveau Audi Q6 e-tron.

Bénéficiera-t-il du MBUX Superscreen ?

En ce qui concerne son intérieur, il devrait être profondément remanié et pourrait adopter de nouveaux écrans comme le triple écran (MBUX Superscreen) du concept car Mercedes CLA qui court sur toute la longueur du tableau de bord. Mercedes soignera aussi le confort des occupants de son modèle avec des sièges enveloppants, une suspension pilotée, des trains roulants modifiés.