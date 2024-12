Début de la période d’essai pour le futur Mercedes GLB qui existera aussi en électrique

Période de mise au point pour le nouveau Mercedes Glb, ou plutôt Mercedes GLB EV, puisqu’il s’agit de la version électrique qui a été photographiée par nos chasseurs de scoop. Ceux-ci ont immortalisé, ce GLB EV qui dispose de la nouvelle plateforme MMA (pour Mercedes-Benz Modular Architecture), une base technique que le SUV partage avec la nouvelle Mercedes CLA.



Si le futur Mercedes GLB EV dispose d’une motorisation ou plusieurs motorisations électriques, la marque à l’étoile, compte tenu des ventes de véhicules électriques qui ont un peu de mal à décoller, ne va pas faire l’impasse sur les motorisations thermiques, comme pour la Mercedes CLA. C’est pourquoi il y aura un Mercedes GLB « thermique » qui devrait reprendre tout ou partie des motorisations de l'actuelle génération et peut-être s'équipera-t-il d'une motorisation 2.0 turbo de chez Renault/Geely ?



Possibilité de récupérer 400 km d’autonomie en 15 minutes !

Pour la version électrique, l’utilisation de la plateforme MMA, qui est multi-énergies, va permettre de bénéficier d’une architecture 800 volts, gage de meilleures performances en particulier en ce qui concerne la recharge. On pourra en effet recharger jusqu’à 320 kW sur les bornes de recharge les plus performantes. Ce qui permettra de récupérer 400 km d’autonomie en moins de quinze minutes !

Mercedes veut que les gros rouleurs investissent dans l’électrique

Les chasseurs de scoop ont d’ailleurs pu photographier l’intérieur du véhicule, où s’affichait sur l’écran numérique d’instrumentation, une autonomie de 291 km, sans pour autant savoir à quel niveau de charge se situait la batterie à ce moment-là. Quoi qu’il en soit, Mercedes fait tout pour que ses véhicules électriques disposent de la meilleure autonomie possible, les clients de la marque allemande étant souvent des gros rouleurs.

Le camouflage intégral ne laisse pratiquement rien passer

Le Mercedes GLB EV ne devrait pas arriver sur le marché avant 2026, et il reste encore beaucoup de temps pour que la mise au point de ce modèle soit terminée. Quant au style du modèle, difficile de se faire une idée à ce stade, d’autant plus que le camouflage est intégral, que les feux arrière n’ont vraiment, c’est pour le coup très visible, rien de définitif. On va donc patienter pour en savoir plus.