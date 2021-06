Nouvelle Audi RS3 : première image

Audi Sport dispose d'une gamme importante de véhicules, et la marque souhaite nous le rappeler. A l'heure actuelle, il existe une quinzaine d'autos S et RS au catalogue Audi, qui a par ailleurs sa première RS électrique avec l'e-tron. Le constructeur publie une mini interview de son propre patron, Sebastian Grams, qui dirige l'entité Audi Sport. L'intéressé rappelle que les ventes de la branche sportive ont augmenté de 16 % en 2020, et pointe les bons résultats de certains modèles haut de gamme (RS Q8, RS6/RS7...).

L'interview apporte une information intéressante : plus de la moitié des modèles S et RS seront partiellement ou totalement électrifiés à partir de 2024. Cela atteindra même les 80 % en 2026. Une étape de toute façon obligatoire, notamment en Europe, entre norme Euro 7 et restrictions de circulation pour les moteurs thermiques.

Cela concernera-t-il la nouvelle RS3 ? Nous le saurons dans les prochaines semaines. En attendant, les deux autos que vous avez en premier plan sont les RS3 Sportback et berline à venir.