Nouvelle DS 4 : à quoi ressemble la version de base ?

Présentée début février, la nouvelle génération de DS 4 est disponible à la commande. DS a donc mis en ligne le configurateur. Les clients peuvent ainsi imaginer le modèle qui leur correspond… et comme toujours avec les grandes nouveautés du marché, nous en avons profité pour aller voir à quoi ressemble le modèle le moins cher, après n'avoir eu sous les yeux que des versions toutes options. La DS 4 garde-t-elle un pouvoir de séduction en finition Bastille, vendue à partir de 29 200 € ?

À l’extérieur

Forcément, on tique d'emblée en voyant les roues. Elles sont de bonne taille, puisque c'est du 17 pouces, mais avec des enjoliveurs ! On voit d'ailleurs rarement des enjoliveurs à cette taille. Si l'Audi A3 commence en 16 pouces, c'est avec des jantes.

Pour le reste, pas d'autre scandale, heureusement. Il y a les poignées de portes affleurantes, caractéristique importante du nouveau design DS. On retrouve les phares et les feux LED, les feux ayant le joli traitement écailles. La signature lumineuse est aussi présente à l'avant. Par rapport aux modèles plus haut de gamme, il manque les chromes dans la calandre et en bas des portes. Les canules sont aussi absentes. La teinte gratuite est cet or cuivré métallisé !

À l’intérieur

À l’intérieur, la DS 4 de base fait très bien le job. Pour la planche de bord, il y a d'office les plus grands écrans de la gamme, avec au centre une dalle de 10 pouces. On a aussi le joli ensemble de commandes, dans lequel sont cachés les aérateurs. Il faut en revanche faire sans l'écran 5 pouces sur le tunnel central. L'ambiance est sombre, avec un habillage en tissu noir. La seule fausse note est d'ailleurs la sellerie à l'apparence basique. En revanche, le volant est déjà en cuir.

L'équipement

Autre bon point : la dotation est généreuse de base, sans pingrerie à l'allemande. La liste comprend : aide active au maintien dans la voie, surveillance d'attention du conducteur, freinage d'urgence automatique, avertisseur de risque de collision, reconnaissance des panneaux, régulateur/limiteur de vitesse, allumage auto des feux et capteur de pluie, climatisation automatique bizone, quatre vitres électriques, radio avec écran tactile 10 pouces…

Au final

Si l'on met de côté les enjoliveurs, il n'y a rien de bien choquant. La version sera toutefois bien peu vendue !