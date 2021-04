Nouvelle finition Sportline pour la Skoda Octavia

La finition sportive Sportline fait son apparition sur la gamme de la nouvelle Octavia. Le constructeur tchèque dévoile les images de la variante, dont l'apparition ne saurait tarder au catalogue français - elle n'est pas encore au configurateur à l'heure où nous écrivons ces lignes.

Sans grande surprise, le contenu de la finition Sportline est surtout esthétique : un diffuseur arrière, une calandre, des logos Skoda et des jantes noirs, des sièges baquets en tissu à appuie-tête intégrés, du panio-black sur la plache de bord etdes inscriptions Sportline. De série, les jantes sont de 17 pouces, mais il est possible d'opter pour des modèles en 18 et 19 pouces.

La finition Sportline sera disponible avec une large gamme de moteurs : en diesel, le 2.0 TDI est proposé dans des versions de 115, 150 et 200 ch. En essence, les puissances vont de 115 à 190 ch avec le 2.0 TSI, qui débarque officiellement sur l'Octavia. Il faudra aussi compter sur une version à gaz naturel, et sur des hybrides allant jusqu'à 204 ch.

Cette Octavia Sportline viendra s'intercaler entre la finition haut de gamme Style et la variante sportive RS.