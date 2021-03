Nouvelle Mercedes Classe C : prix à partir de 49 550 €

Mercedes s'apprête à ouvrir en France les carnets de commandes de la nouvelle Classe C, qui a été dévoilée en février. Du départ, la familiale sera disponible en berline et en break. En revanche, côté motorisations, l'offre de lancement chez nous sera simple, avec un essence, la C 200, et un diesel, la C 220 d.

La C 200 reçoit un quatre cylindres 1.5 litre de 204 ch. La C 220 d a un quatre cylindres 2.0 de 200 ch. La boîte automatique 9 rapports est de série. Les deux blocs ont une micro-hybridation, qui apporte un surcroît ponctuel de puissance de 20 ch. Un diesel plus puissant (265 ch) arrivera par la suite. On attend aussi des hybrides rechargeables.

La gamme complète sera connue rapidement. Mais on sait déjà le prix de base : 49 550 €, un tarif corsé ! Mercedes a cependant fait le choix de lancer une Classe C bien équipée, avec dès la base les jantes 17 pouces, les phares LED et le grand écran 11,9 pouces sur la console centrale. Pour le break, ce sera 51 050 €.